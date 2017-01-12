12 января 2017, 18:11

Раритетный Porsche 959 Sport уйдет с молотка

Стартовая цена на аукционе RM Sotheby's в Париже составит 2 млн евро. Торги пройдут 8 февраля, отмечают организаторы мероприятия. Экспонат сейчас находится у третьего владельца.

Компания Porsche выпустила всего 292 экземпляра модели, из которых только 29 автомобилей были оснащены в соответствии с модификацией Sport.

Под капотом спортивной версии 959 разработчики поместили 6-цилиндровую силовую установку с 2 турбинами производительностью 515 л.с., в паре с мотором работает 6-скоростная механическая коробка передач.

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 сек. Максимальная скорость составляет 317 км/ч, что на момент выпуска являлось мировым рекордом. Спортивная версия во время тестов сумела разогнаться до 339 км/ч.

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Отзывы по теме
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Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Раритетный Porsche 959 Sport уйдет с молотка
Компания Porsche выпустила всего 292 экземпляра модели, из которых только 29 автомобилей были оснащены в соответствии с модификацией Sport. Под капотом спортивной версии 959 разработчики поместили 6-цилиндровую силовую установку с 2 турбинами производительностью 515 л.с., в паре с мотором работает 6-скоростная механическая коробка передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 сек. Максимальная скорость составляет 317 км/ч, что на момент выпуска являлось мировым рекордом. Спортивная версия во время тестов сумела разогнаться до 339 км/ч.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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