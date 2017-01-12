Раритетный Porsche 959 Sport уйдет с молотка

Стартовая цена на аукционе RM Sotheby's в Париже составит 2 млн евро. Торги пройдут 8 февраля, отмечают организаторы мероприятия. Экспонат сейчас находится у третьего владельца.
Компания Porsche выпустила всего 292 экземпляра модели, из которых только 29 автомобилей были оснащены в соответствии с модификацией Sport.
Под капотом спортивной версии 959 разработчики поместили 6-цилиндровую силовую установку с 2 турбинами производительностью 515 л.с., в паре с мотором работает 6-скоростная механическая коробка передач.
До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 сек. Максимальная скорость составляет 317 км/ч, что на момент выпуска являлось мировым рекордом. Спортивная версия во время тестов сумела разогнаться до 339 км/ч.
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Компания Porsche выпустила всего 292 экземпляра модели, из которых только 29 автомобилей были оснащены в соответствии с модификацией Sport. Под капотом спортивной версии 959 разработчики поместили 6-цилиндровую силовую установку с 2 турбинами производительностью 515 л.с., в паре с мотором работает 6-скоростная механическая коробка передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 сек. Максимальная скорость составляет 317 км/ч, что на момент выпуска являлось мировым рекордом. Спортивная версия во время тестов сумела разогнаться до 339 км/ч.
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