Расходы на содержание зоны платной парковки выше доходов
Как известно, пилотная зона создана в Центральном районе. Стоимость парковки на ней составляет 30 рублей в час для транспортных средств категорий А и М, 60 рублей в час – категории В, 120 рублей в час - иных категорий.
По словам г-на Власова, в настоящее время расходы на содержание и деятельность парковочной зоны превышают доходы, в первую очередь, из-за несовершенства правового механизма взыскания платы и штрафов с водителей, уклоняющихся от оплаты.
Тем не менее, заявил чиновник, деятельность пилотной зоны принесла ожидаемый результат в виде сокращения загруженности парковочных мест и снижения интенсивности движения легкового транспорта в историческом центре. Правда, с таким выводом согласны далеко не все эксперты дорожной отрасли, но это, как говорится, совсем другая история...
В 2017 году планируется привлечение внебюджетных источников к финансированию парковочной службы и содержанию стоянок.
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