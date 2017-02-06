6 февраля 2017, 20:21

Расходы на содержание зоны платной парковки выше доходов

Члены постоянной Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания СПб приняли к сведению информацию зам. председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадима Власова об экономической эффективности деятельности пилотной зоны платной парковки в Северной столице в 2015 и 2016 г.г.

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Как известно, пилотная зона создана в Центральном районе. Стоимость парковки на ней составляет 30 рублей в час для транспортных средств категорий А и М, 60 рублей в час – категории В, 120 рублей в час - иных категорий.

По словам г-на Власова, в настоящее время расходы на содержание и деятельность парковочной зоны превышают доходы, в первую очередь, из-за несовершенства правового механизма взыскания платы и штрафов с водителей, уклоняющихся от оплаты.

Тем не менее, заявил чиновник, деятельность пилотной зоны принесла ожидаемый результат в виде сокращения загруженности парковочных мест и снижения интенсивности движения легкового транспорта в историческом центре. Правда, с таким выводом согласны далеко не все эксперты дорожной отрасли, но это, как говорится, совсем другая история...

В 2017 году планируется привлечение внебюджетных источников к финансированию парковочной службы и содержанию стоянок.

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Расходы на содержание зоны платной парковки выше доходов
{{material_117523}} Как известно, пилотная зона создана в Центральном районе. Стоимость парковки на ней составляет 30 рублей в час для транспортных средств категорий А и М, 60 рублей в час – категории В, 120 рублей в час - иных категорий. По словам г-на Власова, в настоящее время расходы на содержание и деятельность парковочной зоны превышают доходы, в первую очередь, из-за несовершенства правового механизма взыскания платы и штрафов с водителей, уклоняющихся от оплаты. Тем не менее, заявил чиновник, деятельность пилотной зоны принесла ожидаемый результат в виде сокращения загруженности парковочных мест и снижения интенсивности движения легкового транспорта в историческом центре. Правда, с таким выводом согласны далеко не все эксперты дорожной отрасли, но это, как говорится, совсем другая история... В 2017 году планируется привлечение внебюджетных источников к финансированию парковочной службы и содержанию стоянок.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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