5 июля 2017, 15:15

Рассекречен дизайн нового BMW X2

О выпуске новой модели кроссовера баварский производитель намекнул еще в прошлом году, продемонстрировав концепт BMW X2. Сегодня появились фотографии одноименного серийного автомобиля.
^
  Рассекречен дизайн нового BMW X2 BMW Рассекречен дизайн нового BMW X2
2
фото
  

Ранее мы писали
Компания BMW собирается вывести на мировой рынок более 25 новинок до 2021 года, что поможет не только привлечь ...
Читать далее
На днях новинка прошла патентную процедуру в Японии. X2 почти полностью повторяет дизайн концепта, который баварцы показали год назад. Но некоторые элементы дизайна все же подверглись изменениям. Судя по изображениям, попавшим в сеть, кроссовер получил упрощенную решетку радиатора, ставшую привычной форму корпуса зеркал заднего вида, широкую переднюю и заднюю оптику. Примечательно, что на задних стойках отчетливо видна круглая выштамповка. По предположениям, BMW начинает эксперимент по расположению логотипа именно на этом месте.

BMW X2 построен на той же платформе, что и давно знакомый X1. Есть основания предполагать, что баварский концерт предложит на выбор два варианта привода - передний и полный. Трансмиссия будет представлена шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробками переключения передач. Стараясь учитывать все предпочтения покупателей, X2 выпустят еще и с разными силовыми агрегатами. Под капотом автомобиля могут оказаться или турбированные дизельные двигатели с мощностью от 150 до 230 л.с., или классические 2-литовые «движки» с мощностью 192 лошадиные силы. Также не исключается появление внедорожника с 300-сильным двигателем.

Официальная презентация запланирована на сентябрь 2017 года на автовыставке во Франкфурте. Начало продаж ожидается в 2018 году. Стоимость кроссовера пока не известна.

Ранее баварский автоконцерн заявлял о намерениях выпустить 25 новых моделей к 2021 году.

Новинки и концепт кары БМВ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Как сделать перевозку детей безопасной?
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 43 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Рассекречен дизайн нового BMW X2
{{material_118016}}На днях новинка прошла патентную процедуру в Японии. X2 почти полностью повторяет дизайн концепта, который баварцы показали год назад. Но некоторые элементы дизайна все же подверглись изменениям. Судя по изображениям, попавшим в сеть, кроссовер получил упрощенную решетку радиатора, ставшую привычной форму корпуса зеркал заднего вида, широкую переднюю и заднюю оптику. Примечательно, что на задних стойках отчетливо видна круглая выштамповка. По предположениям, BMW начинает эксперимент по расположению логотипа именно на этом месте.BMW X2 построен на той же платформе, что и давно знакомый X1. Есть основания предполагать, что баварский концерт предложит на выбор два варианта привода - передний и полный. Трансмиссия будет представлена шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробками переключения передач. Стараясь учитывать все предпочтения покупателей, X2 выпустят еще и с разными силовыми агрегатами. Под капотом автомобиля могут оказаться или турбированные дизельные двигатели с мощностью от 150 до 230 л.с., или классические 2-литовые «движки» с мощностью 192 лошадиные силы. Также не исключается появление внедорожника с 300-сильным двигателем. Официальная презентация запланирована на сентябрь 2017 года на автовыставке во Франкфурте. Начало продаж ожидается в 2018 году. Стоимость кроссовера пока не известна. Ранее баварский автоконцерн заявлял о намерениях выпустить 25 новых моделей к 2021 году.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Волгодонск Кемерово город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG