5 июля 2017, 15:15
Рассекречен дизайн нового BMW X2
О выпуске новой модели кроссовера баварский производитель намекнул еще в прошлом году, продемонстрировав концепт BMW X2. Сегодня появились фотографии одноименного серийного автомобиля.
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BMW X2 построен на той же платформе, что и давно знакомый X1. Есть основания предполагать, что баварский концерт предложит на выбор два варианта привода - передний и полный. Трансмиссия будет представлена шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробками переключения передач. Стараясь учитывать все предпочтения покупателей, X2 выпустят еще и с разными силовыми агрегатами. Под капотом автомобиля могут оказаться или турбированные дизельные двигатели с мощностью от 150 до 230 л.с., или классические 2-литовые «движки» с мощностью 192 лошадиные силы. Также не исключается появление внедорожника с 300-сильным двигателем.
Официальная презентация запланирована на сентябрь 2017 года на автовыставке во Франкфурте. Начало продаж ожидается в 2018 году. Стоимость кроссовера пока не известна.
Ранее баварский автоконцерн заявлял о намерениях выпустить 25 новых моделей к 2021 году.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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