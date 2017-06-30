30 июня 2017, 14:37

Рассекречен самый экстремальный Porsche 911

В Интернет просочились фотографии самой экстремальной версии Porsche 911. Модификация под названием GT2 RS впервые будет показана публике на фестивале скорости в британском Гудвуде.
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  Рассекречен самый экстремальный Porsche 911 Porsche 911 Рассекречен самый экстремальный Porsche 911
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фото
  

Porsche 911
Выпускается с 1997 г.
Новый от 6 211 000 до 14 087 000 Р
Объявлений: 22
Отзывов: 2
В движение автомобиль приводит 3,8-литровая турбированная «шестерка» мощностью 700 «лошадей». В паре с ней выступает роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет более 340 км/ч.

Также суперкар оснащен полноуправляемым шасси и системой впрыска воды во впускной коллектор. Наконец, разработчики установили гоночную подвеску и дифференциал со стопроцентной блокировкой.

В Porsche намерены выпустить только 100 таких автомобилей. Известно, что все они уже распроданы. Причем несколько владельцев уже имеют гибридные суперкары 918 Spyder.

Новинки и концепт кары Порше 911 Каррера

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Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
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ilshat09
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Рассекречен самый экстремальный Porsche 911
{{model_1715}} В движение автомобиль приводит 3,8-литровая турбированная «шестерка» мощностью 700 «лошадей». В паре с ней выступает роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет более 340 км/ч.Также суперкар оснащен полноуправляемым шасси и системой впрыска воды во впускной коллектор. Наконец, разработчики установили гоночную подвеску и дифференциал со стопроцентной блокировкой.В Porsche намерены выпустить только 100 таких автомобилей. Известно, что все они уже распроданы. Причем несколько владельцев уже имеют гибридные суперкары 918 Spyder.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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