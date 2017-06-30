30 июня 2017, 14:37
Рассекречен самый экстремальный Porsche 911
В Интернет просочились фотографии самой экстремальной версии Porsche 911. Модификация под названием GT2 RS впервые будет показана публике на фестивале скорости в британском Гудвуде.
Porsche 911
Выпускается с 1997 г.
Новый от 6 211 000 до 14 087 000 Р
Также суперкар оснащен полноуправляемым шасси и системой впрыска воды во впускной коллектор. Наконец, разработчики установили гоночную подвеску и дифференциал со стопроцентной блокировкой.
В Porsche намерены выпустить только 100 таких автомобилей. Известно, что все они уже распроданы. Причем несколько владельцев уже имеют гибридные суперкары 918 Spyder.
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
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