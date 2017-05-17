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17 мая 2017, 16:37
Рассекречена внешность Kia Rio
В конце лета этого года на заводе в Санкт-Петербурге начнется сборка нового поколения седана Kia Rio. Автомобиль доберется до дилеров в начале осени, однако уже известно, как он будет выглядеть.
В силовую линейку вошли двигатели от свежей генерации Hyundai Solaris, с которым «Рио» делит платформу. Так, покупателям предложат модификации с бензиновыми атмосферниками с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, мощность которых составляет 100 и 123 л. с. Оба агрегата работают с 6-ступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией.
Сколько будет стоить новая генерация корейского седана – пока не сообщается. Текущая версия доступна по цене от 650 900 рублей.
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Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
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Что касается расходников - для Спортиков масло производит SK Lubrikants (в том числе) , оригиналы дорогие, zic (розничные варианты той же фирмы) гораздо дешевле при том, что у них одинаковое качество. Так что тут будет экономия, но без какого-то снижения свойств.
подскажите какой стартер поставить хочу менять стартер
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
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