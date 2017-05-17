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17 мая 2017, 16:37

Рассекречена внешность Kia Rio

В конце лета этого года на заводе в Санкт-Петербурге начнется сборка нового поколения седана Kia Rio. Автомобиль доберется до дилеров в начале осени, однако уже известно, как он будет выглядеть.
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  Рассекречена внешность Kia Rio KIA Рассекречена внешность Kia Rio KIA Рассекречена внешность Kia Rio
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фото
  
KIA Rio
Выпускается с 2001 г.
Новый от 601 900 до 871 900 Р
Объявлений: 2492
Отзывов: 7
На форуме, посвященном корейской марке, пользователи опубликовали «шпионские» фотографии седана. Судя по изображению, многое новый Rio переймет у китайской версии модели K2. Правда, российский вариант отличится другим передним бампером, решеткой радиатора и блоком управления магнитолой.

В силовую линейку вошли двигатели от свежей генерации Hyundai Solaris, с которым «Рио» делит платформу. Так, покупателям предложат модификации с бензиновыми атмосферниками с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, мощность которых составляет 100 и 123 л. с. Оба агрегата работают с 6-ступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией.

Сколько будет стоить новая генерация корейского седана – пока не сообщается. Текущая версия доступна по цене от 650 900 рублей.
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Новинки и концепт кары Киа

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Что касается расходников - для Спортиков масло производит SK Lubrikants (в том числе) , оригиналы дорогие, zic (розничные варианты той же фирмы) гораздо дешевле при том, что у них одинаковое качество. Так что тут будет экономия, но без какого-то снижения свойств.
Farion
Форум KIA Spectra
подскажите какой стартер поставить хочу менять стартер
бамбуш
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
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Рассекречена внешность Kia Rio
{{model_620}}На форуме, посвященном корейской марке, пользователи опубликовали «шпионские» фотографии седана. Судя по изображению, многое новый Rio переймет у китайской версии модели K2. Правда, российский вариант отличится другим передним бампером, решеткой радиатора и блоком управления магнитолой.В силовую линейку вошли двигатели от свежей генерации Hyundai Solaris, с которым «Рио» делит платформу. Так, покупателям предложат модификации с бензиновыми атмосферниками с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра, мощность которых составляет 100 и 123 л. с. Оба агрегата работают с 6-ступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией.Сколько будет стоить новая генерация корейского седана – пока не сообщается. Текущая версия доступна по цене от 650 900 рублей.{{vote_77}}
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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