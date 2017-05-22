Рассекречена внешность Mazda CX-8
Габаритная длина вседорожника составит 4 900 мм, ширина – 1 840 мм, а высота – 1 730 мм. Размер колесной базы равен 2 930 мм. Новинка будет предлагаться, в том числе, и с 7-местным салоном. Внешне автомобиль будет привлекать к себе внимание оригинальным задним бампером, фонарями отличными от СХ-9 и 17-дюймовыми алюминиевым дисками.
В движение модель будет приводиться 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем, который на других моделях выдает 173 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Предполагается, что вседорожник будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
О возможности появления кроссовера на российском авторынке пока не сообщается. Зато Mazda возобновит поставки CX-9. На американском рынке модель предлагают с турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 253 л. с. и 420 Нм крутящего момента.
|Большие кроссоверы пользуются популярностью.
|Жаль, что модель не привезут в Россию.
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