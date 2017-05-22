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22 мая 2017, 11:15

Рассекречена внешность Mazda CX-8

В Интернете появились первые фотографии большого кроссовера Mazda CX-8. Автомобиль, который появится в продаже уже в конце лета, выполнят в стилистике CX-9.
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Габаритная длина вседорожника составит 4 900 мм, ширина – 1 840 мм, а высота – 1 730 мм. Размер колесной базы равен 2 930 мм.  Новинка будет предлагаться, в том числе, и с 7-местным салоном. Внешне автомобиль будет привлекать к себе внимание оригинальным задним бампером, фонарями отличными от СХ-9 и 17-дюймовыми алюминиевым дисками.

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Модельный ряд Mazda, доступный на российском авторынке, может пополниться большим кроссовером CX-9. Автомобиль ...
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В движение модель будет приводиться 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем, который на других моделях выдает 173 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Предполагается, что вседорожник будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

О возможности появления кроссовера на российском авторынке пока не сообщается. Зато Mazda возобновит поставки CX-9. На американском рынке модель предлагают с турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 253 л. с. и 420 Нм крутящего момента.

Плюсы и минусы
Большие кроссоверы пользуются популярностью.Жаль, что модель не привезут в Россию.
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Рассекречена внешность Mazda CX-8
Габаритная длина вседорожника составит 4 900 мм, ширина – 1 840 мм, а высота – 1 730 мм. Размер колесной базы равен 2 930 мм.  Новинка будет предлагаться, в том числе, и с 7-местным салоном. Внешне автомобиль будет привлекать к себе внимание оригинальным задним бампером, фонарями отличными от СХ-9 и 17-дюймовыми алюминиевым дисками.{{material_119007}} В движение модель будет приводиться 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем, который на других моделях выдает 173 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Предполагается, что вседорожник будет доступен как с передним, так и с полным приводом.О возможности появления кроссовера на российском авторынке пока не сообщается. Зато Mazda возобновит поставки CX-9. На американском рынке модель предлагают с турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 253 л. с. и 420 Нм крутящего момента.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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