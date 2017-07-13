Рассекречена внешность обновленного Toyota Land Cruiser Prado
Согласно опубликованной информации, перемены коснулись не только экстерьера, но и внутреннего убранства автомобиля. Будущих владельцев ожидает новый руль и современная мультимедийная установка с большим сенсорным экраном.
Обновленная версия автомобиля будет оснащена системой безопасности Toyota Safety Sense P. Также внедорожник получит систему отслеживания полосы, адаптивный круиз-контроль и ряд других важных систем пассивной и активной безопасности.
Об изменениях в силовых агрегатах компания пока не заявляла, что позволяет сделать вывод, что двигательная линейка останется прежней. В таком случае потенциальный владелец получит в пользование пятилитровый турбированный дизельный двигатель на 177 л.с. или бензиновый «атмосферник» на 2,7 литра со 163 силами. Привод у автомобиля будет исключительно полный, приводимый в движение 6-скоростным «автоматом».
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Land Cruiser Prado Элеганс 4.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|282
|Объем двигателя
|3956
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.5
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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