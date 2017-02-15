Рассекречены фото обновленного Citroen C5

На страницах китайского автомобильного издания появились первые снимки рестайлингового седана Citroen C5 без камуфляжа. Продажи модели, предназначенной для автомобильного рынка Поднебесной, стартуют в этом году.
Экстерьер выполнен в новом корпоративном стиле бренда. Модель получила видоизмененную переднюю оптику с LED-элементами, а также светодиодные задние фонари. Дизайн радиаторной решетки во многом поход на аналогичные элементы кузова Citroen C4 Sedan.
По данным китайских СМИ, длина новинки составляет 4 825 мм, что на 20 мм больше, чем у актуальной генерации C5. Наряду с этим остальные габаритные размеры остались прежними: высота модели 1 480 мм, ширина 1 860 мм, а размер колесной базы 2 815 мм.
Сейчас в Китае можно приобрести C5 с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра, производительность которых составляет 167 и 204 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии в обоих случаях выступает 6-диапазонная МКПП.
Цены на новый Citroen C5 пока не озвучиваются, однако текущая генерация доступна для покупки в Китае по цене 179 900 юаней, что соответствует 1 518 000 рублей. Ожидается, что за пределами КНР обновленный седан продаваться не будет.
Отъездил 2 года на С5 с 2-х литровым движком. Продавал с сожалением - машина очень комфортная, хотя пару раз менял передние гидростойки по гарантии (эту проблему описывал в статье про подвеску Ситроен http:// www.lion-auto.com/ Podveska-Citroen-i-Peugeot) .
С новым бензиновым движком 1,6 л уже не купил ...
Экстерьер выполнен в новом корпоративном стиле бренда. Модель получила видоизмененную переднюю оптику с LED-элементами, а также светодиодные задние фонари. Дизайн радиаторной решетки во многом поход на аналогичные элементы кузова Citroen C4 Sedan. По данным китайских СМИ, длина новинки составляет 4 825 мм, что на 20 мм больше, чем у актуальной генерации C5. Наряду с этим остальные габаритные размеры остались прежними: высота модели 1 480 мм, ширина 1 860 мм, а размер колесной базы 2 815 мм. Сейчас в Китае можно приобрести C5 с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра, производительность которых составляет 167 и 204 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии в обоих случаях выступает 6-диапазонная МКПП. Цены на новый Citroen C5 пока не озвучиваются, однако текущая генерация доступна для покупки в Китае по цене 179 900 юаней, что соответствует 1 518 000 рублей. Ожидается, что за пределами КНР обновленный седан продаваться не будет.
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