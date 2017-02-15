15 февраля 2017, 09:15

Рассекречены фото обновленного Citroen C5

На страницах китайского автомобильного издания появились первые снимки рестайлингового седана Citroen C5 без камуфляжа. Продажи модели, предназначенной для автомобильного рынка Поднебесной, стартуют в этом году.
Экстерьер выполнен в новом корпоративном стиле бренда. Модель получила видоизмененную переднюю оптику с LED-элементами, а также светодиодные задние фонари. Дизайн радиаторной решетки во многом поход на аналогичные элементы кузова Citroen C4 Sedan.
 
По данным китайских СМИ, длина новинки составляет 4 825 мм, что на 20 мм больше, чем у актуальной генерации C5. Наряду с этим остальные габаритные размеры остались прежними: высота модели 1 480 мм, ширина 1 860 мм, а размер колесной базы 2 815 мм.
 
Сейчас в Китае можно приобрести C5 с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра, производительность которых составляет 167 и 204 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии в обоих случаях выступает 6-диапазонная МКПП.
 
Цены на новый Citroen C5 пока не озвучиваются, однако текущая генерация доступна для покупки в Китае по цене 179 900 юаней, что соответствует 1 518 000 рублей. Ожидается, что за пределами КНР обновленный седан продаваться не будет.

Комплектации и технические характеристики

Citroen C5 Break 3.0 V6
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2014
КузовУниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин215/6000
Объем двигателя2946
Тип трансмисииАвтоматическая 6-ступенчатая
ПриводНа передние колеса
Городской цикл15,7
Загородный цикл7,6
Смешанный цикл10,6
ТопливоБензин А-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Citroen C5
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Рассекречены фото обновленного Citroen C5
Экстерьер выполнен в новом корпоративном стиле бренда. Модель получила видоизмененную переднюю оптику с LED-элементами, а также светодиодные задние фонари. Дизайн радиаторной решетки во многом поход на аналогичные элементы кузова Citroen C4 Sedan. По данным китайских СМИ, длина новинки составляет 4 825 мм, что на 20 мм больше, чем у актуальной генерации C5. Наряду с этим остальные габаритные размеры остались прежними: высота модели 1 480 мм, ширина 1 860 мм, а размер колесной базы 2 815 мм. Сейчас в Китае можно приобрести C5 с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра, производительность которых составляет 167 и 204 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии в обоих случаях выступает 6-диапазонная МКПП. Цены на новый Citroen C5 пока не озвучиваются, однако текущая генерация доступна для покупки в Китае по цене 179 900 юаней, что соответствует 1 518 000 рублей. Ожидается, что за пределами КНР обновленный седан продаваться не будет.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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