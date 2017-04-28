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28 апреля 2017, 14:08

Растёт сумма затрат на покупку автомобилей

По итогам I квартала текущего года российские потребители потратили на покупку автомобилей 400,9 млрд рублей, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупатели стали чаще оформлять кредитные сделки.
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По данным аналитического агентства «Автостат», больше всего заработать на российском рынке удалось Toyota: японский автопроизводитель смог получить 44,6 млрд рублей, правда, это на 12,5% меньше, чем в I квартале 2016-го.

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На второй строчке оказался прошлогодний лидер - Kia. Корейская марка заработала за 3 месяца 39,5 млрд рублей, это на 22,5% больше, чем годом ранее. Третью строчку занял Mercedes-Benz, которому удалось выручить 33,4 млрд рублей (-15,2%). В ТОП-5 обогатившихся марок вошли Lada (32,7 млрд рублей; +15,1) и Hyundai с результатом 32 млрд рублей (+17,7%).

В первой десятке-лидеров по заработку вошли также компании Nissan (25,2 млрд рублей, -2,5%), BMW (25,2 млрд рублей, +1,3%), Volkswagen (23 млрд рублей, +37,1%), Renault (21,5 млрд рублей, +27,5%), Lexus (20,2 млрд рублей, +7,6%).

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Растёт сумма затрат на покупку автомобилей
По данным аналитического агентства «Автостат», больше всего заработать на российском рынке удалось Toyota: японский автопроизводитель смог получить 44,6 млрд рублей, правда, это на 12,5% меньше, чем в I квартале 2016-го.{{material_114219}} На второй строчке оказался прошлогодний лидер - Kia. Корейская марка заработала за 3 месяца 39,5 млрд рублей, это на 22,5% больше, чем годом ранее. Третью строчку занял Mercedes-Benz, которому удалось выручить 33,4 млрд рублей (-15,2%). В ТОП-5 обогатившихся марок вошли Lada (32,7 млрд рублей; +15,1) и Hyundai с результатом 32 млрд рублей (+17,7%).В первой десятке-лидеров по заработку вошли также компании Nissan (25,2 млрд рублей, -2,5%), BMW (25,2 млрд рублей, +1,3%), Volkswagen (23 млрд рублей, +37,1%), Renault (21,5 млрд рублей, +27,5%), Lexus (20,2 млрд рублей, +7,6%).
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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