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5 мая 2017, 11:58
Ravon Gentra подешевел почти на 100 000 рублей
Седан узбекской сборки стоит от 539 000 рублей, тогда как еще в апреле цены на автомобиль в базовой комплектации начинались от 629 000 рублей. Остальные комплектации, судя по информации на сайте производителя, подешевели на 14,3-17,3 %.
Российским покупателям доступен Ravon Gentra с 1,5-литровым мотором 107 л.с., пару которому составляет механическая коробка передач либо «автомат». В список стандартного оснащения входят 2 подушки безопасности, обогрев боковых зеркал, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей и боковые зеркала с электроприводом.
Топовый вариант укомплектован «автоматом» и стоит 669 000 рублей. В этом варианте Gentra дополнительно оснащается подогревом передних сидений и люком с электроприводом.
Добавим, что несколько месяцев назад бренд серьезно расширил дилерскую сеть в России.
За 2016 год общее количество реализованных машин составило 1 811 ед. На сегодняшний день линейка бренда представлена такими моделями, как седаны R4, R3 и Gentra, а также хэтчбеком R2.
Комплектации и технические характеристики
|Ravon Gentra Optimum Plus 1.5 MT
|Ravon Gentra Optimum Plus 1.5 MT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|107
|107
|Объем двигателя
|1485
|1485
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.5
|8.5
|Загородный цикл
|7.0
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
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