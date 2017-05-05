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5 мая 2017, 11:58

Ravon Gentra подешевел почти на 100 000 рублей

Седан узбекской сборки стоит от 539 000 рублей, тогда как еще в апреле цены на автомобиль в базовой комплектации начинались от 629 000 рублей. Остальные комплектации, судя по информации на сайте производителя, подешевели на 14,3-17,3 %.
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Российским покупателям доступен Ravon Gentra с 1,5-литровым мотором 107 л.с., пару которому составляет механическая коробка передач либо «автомат». В список стандартного оснащения входят 2 подушки безопасности, обогрев боковых зеркал, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей и боковые зеркала с электроприводом.
 
Топовый вариант укомплектован «автоматом» и стоит 669 000 рублей. В этом варианте Gentra дополнительно оснащается подогревом передних сидений и люком с электроприводом.
 
Добавим, что несколько месяцев назад бренд серьезно расширил дилерскую сеть в России.
 
За 2016 год общее количество реализованных машин составило 1 811 ед. На сегодняшний день линейка бренда представлена такими моделями, как седаны R4, R3 и Gentra, а также хэтчбеком R2.

Комплектации и технические характеристики

Ravon Gentra Optimum Plus 1.5 MTRavon Gentra Optimum Plus 1.5 MT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин107 107
Объем двигателя1485 1485
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.5 8.5
Загородный цикл7.0 7.0
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Стали известны рублевые цены на новый седан Ravon Nexia R3
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Михаил
Что лучше, Ravon или Лада?
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
Михаил
ИНКОМ-АВТО | отзывы
Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
Shadept
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Ravon Gentra подешевел почти на 100 000 рублей
Российским покупателям доступен Ravon Gentra с 1,5-литровым мотором 107 л.с., пару которому составляет механическая коробка передач либо «автомат». В список стандартного оснащения входят 2 подушки безопасности, обогрев боковых зеркал, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей и боковые зеркала с электроприводом. Топовый вариант укомплектован «автоматом» и стоит 669 000 рублей. В этом варианте Gentra дополнительно оснащается подогревом передних сидений и люком с электроприводом. Добавим, что несколько месяцев назад бренд серьезно расширил дилерскую сеть в России. За 2016 год общее количество реализованных машин составило 1 811 ед. На сегодняшний день линейка бренда представлена такими моделями, как седаны R4, R3 и Gentra, а также хэтчбеком R2.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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