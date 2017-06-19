19 июня 2017, 12:18
Ravon Gentra посвежел, но не подорожал
Появилась информация об обновленной версии седана Ravon Gentra, который представляет собой перелицованный Chevrolet Lacetti. Автомобиль уже появился в продаже у российских дилеров.
Ravon Gentra
Выпускается с 2015 г.
Новый от 439 000 до 619 000 Р
Объявлений: 128
Под капотом седана находится прежний 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л. с. В паре с ним может работать механическая коробка передач или «автомат» за доплату.
Стартовая цена на Ravon Gentra осталась такой же, как прежде – 539 000 рублей. За автоматическую коробку передач доплата составит 40 000 рублей. Наконец, в самом дорогом варианте исполнения автомобиль с подогревом передних сидений и люком с электроприводом оценивается в 669 000 рублей.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
Я отнушусь к категории водителей, на которых смотрят сверху вниз, потому что женщина. И как правило, в автосерисах тоже такая же ситуация. Но в этом автосервисе мне понравилось. Здесь учтивый персонал, хорошее обслуживание и никакого намека на "обезьяну с гранатой". Быстро заменили лобовое стекло. На ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное