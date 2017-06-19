19 июня 2017, 12:18

Ravon Gentra посвежел, но не подорожал

Появилась информация об обновленной версии седана Ravon Gentra, который представляет собой перелицованный Chevrolet Lacetti. Автомобиль уже появился в продаже у российских дилеров.
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  Ravon Gentra посвежел, но не подорожал Ravon Gentra Ravon Gentra посвежел, но не подорожал Ravon Gentra Ravon Gentra посвежел, но не подорожал
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фото
  

Ravon Gentra
Выпускается с 2015 г.
Новый от 439 000 до 619 000 Р
Объявлений: 128
Модель отличается, прежде всего, оформлением интерьера. В салоне появилась другая приборная панель, а также современная аудиосистема и кнопка вызова экстренной помощи «ЭРА-Глонасс». Материалы отделки стали более качественными.

Под капотом седана находится прежний 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л. с. В паре с ним может работать механическая коробка передач или «автомат» за доплату.

Стартовая цена на Ravon Gentra осталась такой же, как прежде – 539 000 рублей. За автоматическую коробку передач доплата составит 40 000 рублей. Наконец, в самом дорогом варианте исполнения автомобиль с подогревом передних сидений и люком с электроприводом оценивается в 669 000 рублей.

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Отзывы по теме
Стали известны рублевые цены на новый седан Ravon Nexia R3
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Михаил
Что лучше, Ravon или Лада?
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
Михаил
Исток Мастер в Митино
Я отнушусь к категории водителей, на которых смотрят сверху вниз, потому что женщина. И как правило, в автосерисах тоже такая же ситуация. Но в этом автосервисе мне понравилось. Здесь учтивый персонал, хорошее обслуживание и никакого намека на "обезьяну с гранатой". Быстро заменили лобовое стекло. На ...
Serggg
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Ravon Gentra посвежел, но не подорожал
{{model_6220}}Модель отличается, прежде всего, оформлением интерьера. В салоне появилась другая приборная панель, а также современная аудиосистема и кнопка вызова экстренной помощи «ЭРА-Глонасс». Материалы отделки стали более качественными.Под капотом седана находится прежний 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л. с. В паре с ним может работать механическая коробка передач или «автомат» за доплату. Стартовая цена на Ravon Gentra осталась такой же, как прежде – 539 000 рублей. За автоматическую коробку передач доплата составит 40 000 рублей. Наконец, в самом дорогом варианте исполнения автомобиль с подогревом передних сидений и люком с электроприводом оценивается в 669 000 рублей.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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