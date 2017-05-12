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12 мая 2017, 16:04
Ravon продемонстрировал рост продаж на четверть
Бюджетный бренд Ravon, известный ранее как UzDaewoo, продемонстрировал рост продаж в прошлом месяце на 27% по сравнению с мартом 2017-го. Таким образом, компания смогла показать динамику выше, чем в целом растет российский авторынок.
Такой результат стал возможен после кардинальной смены стратегии Ravon в марте этого года. Компания сосредоточила усилия на удержании низкой стоимости автомобилей, а также изменила стратегию работы с клиентами.
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В прошлом году в России все дилеры Ravon продали лишь 1 811 автомобилей, но теперь новая марка собирается ...Читать далее
Как сообщали ранее, по итогам 4 месяцев 2017 года, бестселлером в модельном ряду Ravon оказался седан В-класса - Nexia. Спрос на этот автомобиль в апреле вырос вдвое. В настоящее время продажи марки осуществляют 57 дилерских центров в 39 городах России. В ближайших планах компании значительное расширение дилерской сети и модельного ряда.
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Отзывы по теме
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
На первой машине нужно учиться ездить, а потом покупать нормальную.
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