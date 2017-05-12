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12 мая 2017, 16:04

Ravon продемонстрировал рост продаж на четверть

Бюджетный бренд Ravon, известный ранее как UzDaewoo, продемонстрировал рост продаж в прошлом месяце на 27% по сравнению с мартом 2017-го. Таким образом, компания смогла показать динамику выше, чем в целом растет российский авторынок.
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Такой результат стал возможен после кардинальной смены стратегии Ravon в марте этого года. Компания сосредоточила усилия на удержании низкой стоимости автомобилей, а также изменила стратегию работы с клиентами.

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В прошлом году в России все дилеры Ravon продали лишь 1 811 автомобилей, но теперь новая марка собирается ...
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Как сообщали ранее, по итогам 4 месяцев 2017 года, бестселлером в модельном ряду Ravon оказался седан В-класса - Nexia. Спрос на этот автомобиль в апреле вырос вдвое. В настоящее время продажи марки осуществляют 57 дилерских центров в 39 городах России. В ближайших планах компании значительное расширение дилерской сети и модельного ряда.

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Отзывы по теме
Стали известны рублевые цены на новый седан Ravon Nexia R3
Сейчас цена самой простой версии от 450 тыс
Михаил
Что лучше, Ravon или Лада?
Гранта дешевле, для многих это плюс. Это уже каждый сам решает, сэкономить или переплачивать за старый Шевроле в новой оболочке
Михаил
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
На первой машине нужно учиться ездить, а потом покупать нормальную.
Паша_ТК
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Ravon продемонстрировал рост продаж на четверть
Такой результат стал возможен после кардинальной смены стратегии Ravon в марте этого года. Компания сосредоточила усилия на удержании низкой стоимости автомобилей, а также изменила стратегию работы с клиентами.{{material_118516}} Как сообщали ранее, по итогам 4 месяцев 2017 года, бестселлером в модельном ряду Ravon оказался седан В-класса - Nexia. Спрос на этот автомобиль в апреле вырос вдвое. В настоящее время продажи марки осуществляют 57 дилерских центров в 39 городах России. В ближайших планах компании значительное расширение дилерской сети и модельного ряда.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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