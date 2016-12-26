26 декабря 2016, 10:52

Ravon R2 стал самой популярной малолитражкой в России

Следом за ним популярностью пользуются KIA Picanto и Daewoo Matiz. Отечественные автомобилисты отмечают неприхотливость, малый уровень расхода топлива и доступную цену моделей.
По данным «Автостата», в минувшем месяце дилерам удалось реализовать 190 экземпляров R2, Picanto - 91 раз. Данный итог на 20,2% уступает результатам минувшего года. Продажи Matiz составили 68 транспортных средств, а это на 8,1 % хуже показателей 2015 года.
 
В первую пятерку среди малолитражек также вошли Smart Fortwo, приобретенный 61 раз и нарастивший объемы реализации на 177%, а также Smart Forfour и 57 проданных авто. 
 
В ноябре итоги продаж моделей A-класса в России составили в сумме 474 экземпляра, что почти на 120 % лучше, чем фиксировалось в прошлом году. За 11 месяцев продать удалось более 3,4 тысяч авто класса A, а это свидетельствует о падении спроса на малолитражный транспорт на 4,2 %.

Комплектации и технические характеристики

Ravon R2 Optimum 1.2 AT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин85
Объем двигателя1249
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.2
Загородный цикл5.1
ТопливоАИ-95
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Ravon R2 стал самой популярной малолитражкой в России
По данным «Автостата», в минувшем месяце дилерам удалось реализовать 190 экземпляров R2, Picanto - 91 раз. Данный итог на 20,2% уступает результатам минувшего года. Продажи Matiz составили 68 транспортных средств, а это на 8,1 % хуже показателей 2015 года. В первую пятерку среди малолитражек также вошли Smart Fortwo, приобретенный 61 раз и нарастивший объемы реализации на 177%, а также Smart Forfour и 57 проданных авто.  В ноябре итоги продаж моделей A-класса в России составили в сумме 474 экземпляра, что почти на 120 % лучше, чем фиксировалось в прошлом году. За 11 месяцев продать удалось более 3,4 тысяч авто класса A, а это свидетельствует о падении спроса на малолитражный транспорт на 4,2 %.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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