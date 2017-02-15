15 февраля 2017, 18:20

Район Кудрово может получить современный путепровод

Соглашение о модернизации путепровода в сторону Кудрово с поэтапным подключением улично-дорожной сети деревни достигнуто сегодня между Правительством Ленинградской области и компанией «Икеа».

Стороны решили, что к 15 марта 2017 года будет подготовлен пакет документов для подачи в областной Комитет по градостроительству и архитектуре на выдачу решения о разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта. Ожидается, что к 1 июня проект будет полностью разработан, после чего чиновники определят план действий по строительству новой дорожной развязки.

Михаил Москвин, зам. председателя правительства Ленинградской области: «Мы рассчитываем, что в финансировании строительства примет участие консорциум застройщиков, работающих в Кудрово. Проект планировки позволит определить стоимость и сроки строительства, а также позволит решить имущественно-правовые вопросы».

Как уточняют в пресс-службе губернатора и правительства региона, новая развязка, в том числе, обеспечит подключение будущего транспортно-пересадочного узла в Кудрово с Мурманским шоссе и КАД.

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Район Кудрово может получить современный путепровод
Стороны решили, что к 15 марта 2017 года будет подготовлен пакет документов для подачи в областной Комитет по градостроительству и архитектуре на выдачу решения о разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта. Ожидается, что к 1 июня проект будет полностью разработан, после чего чиновники определят план действий по строительству новой дорожной развязки. Михаил Москвин, зам. председателя правительства Ленинградской области: «Мы рассчитываем, что в финансировании строительства примет участие консорциум застройщиков, работающих в Кудрово. Проект планировки позволит определить стоимость и сроки строительства, а также позволит решить имущественно-правовые вопросы».Как уточняют в пресс-службе губернатора и правительства региона, новая развязка, в том числе, обеспечит подключение будущего транспортно-пересадочного узла в Кудрово с Мурманским шоссе и КАД.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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