Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
В результате топливно-энергетического и последовавшего за ним экономического кризиса в Америке начала 1980-х «большая тройка» американских автоконцернов вынуждена была под давлением все увеличивавшегося импорта, а также законодательных инициатив конгресса США по ограничению расхода топлива автомобилями внедрить глобальную программу модернизации всей номенклатуры производимых автомобилей. Целью было уменьшить размеры транспортных средств и уложиться в требуемые законом новые ограничения. Появление на рынке компактных пикапов Chevrolet S-10 и GMC S15/Sonoma (последний - с 1991 года) и 3-дверных внедорожников Chevrolet Blazer S и GMC Jimmy позволило «генералам» занять сектор рынка, до того занятый Jeep и International.
Пикапы Chevrolet/GMC и SUV типа Chevrolet/GMC/Odsmobile на нашем рынке могли бы составить достойную конкуренцию японским внедорожникам, если бы не хромающее поначалу качество сборки, которое удалось улучшить только на модификациях, произведенных после 1987 года. Выигрыш приобретения «по дешевке» сводил на нет высокие таможенные пошлины (особенно с двигателем 4,3 л), а также достаточно дорогие запчасти.
Комфорт среднего уровня
Салон Chevrolet Blazer S вряд ли можно охарактеризовать как очень комфортный. В 3-дверном варианте автомобиль больше напоминал нашу «Ниву». Зато со сложенным задним диваном объем багажника 997 л. Удлиненные на 165 мм (размеры 4490х1660х1600 мм) 5-дверные Blazer S с более просторным кузовом (объем багажника - 2015 л) были представлены только в 1989-м. Годом позже дебютировал люкс-вариант Oldsmobile Bravada. Удобство посадки на задние сиденья в 5-дверных модификациях безусловно выше, чем у 3-дверных Blazer. В то же время, по вместительности и комфорту этот автомобиль несколько проигрывал конкурентам. В зависимости от модификации Blazer S, запасное колесо могло находиться как в багажнике, так и снаружи, на двери. Говорить о том, какой вариант предпочтительнее, нельзя - все зависит от вкуса водителя и от его манеры вождения.
Вещевой отсек салона не отличался большими размерами, зато были предусмотрены непременные американские подстаканники. Все стеклоподъемники и наружные зеркала заднего вида оборудованы электроприводом, передние сиденья имели несколько регулировок, однако, наряду с этими преимуществами, в Blazer S не были предусмотрены подушки безопасности.
Опасайтесь налета и очистителей
Blazer S оснащали 3 типами моторов - рабочим объемом 2,5 литра, 2,8 литра и 4,3 литра. Для американского «бездорожья» было достаточно 2,5-литровой 106-сильной «четверки» или 2,8-литрового V6. Однако за стандартный агрегат взяли 4,3-литровую V-образную «шестерку» Vortec. Эти двигатели наиболее хороши на новых машинах. Старые же, по свидетельству некоторых автовладельцев, иногда дымили, и при прохождении ГТО не всегда укладывались в рамки российских стандартов. «Чадящими» были модели до 1988 года выпуска, которые не оборудовались системой впрыска. Другая беда – прожорливость. Некоторые «ушатанные» 4,3-литровые экземпляры V6 в городском режиме и при включенном переднем мосте потребляли до 25 л/100 км пути.
Самый ходовой у нас, 4,3-литровый двигатель при должном уходе служил до 300-500 тыс. км. Аналогичной жизнеспособностью обладала и цепь ГРМ. Никаких регулировок по натяжению она не требовала. Сигналом для замены цепи служил ее грохот. Эта операция у квалифицированных мастеров обычно занимала около 5 часов и опустошала кошелек владельца Blazer S примерно на 100-150 долларов, в зависимости от аппетитов СТО. Время от времени надо было проверять состояние бегунка и крышки трамблера. От нашей влажности, грязи и перепада температур на контактах нередко появлялся налет характерного беловато-серого цвета, который мог вызывать перебои в работе двигателя. Система зажигания Blazer S регулировалась довольно просто. 4,3-литровые моторы оснащались системой впрыска 2 типов: центральным впрыском (WIN-Z) и многоточечным распределенным (VIN-W). И тот, и другой типы инжекторов вели себя лояльно к качеству используемого топлива. На СТО приводили пример, когда один автовладелец «кормил» свой Blazer S исключительно «76-м» бензином и делал это на протяжении 3 лет.
Масло должно быть красным и прозрачным
Слегка перефразируя известного украинского поэта, можно сказать: редок тот Blazer, который оборудован ручной КПП. «Механика» - атрибут почти не встречавщихся у нас 2,5- и 2,8-литровых версий. Blazer S 4,3 V6 комплектовались преимущественно АКПП. Рассказывали случай, как один петербуржец специально летал в Арабские Эмираты за 4,3-литровым Blazer S с ручной коробкой, но и там удовлетворить пожелания клиента смогли лишь месяц спустя...
|Chevrolet Blazer 4.3 i V6 4 WD
|4.3 л, 193 л.с
|АКПП
|160 км/ч
|4437 x 1772 x 1700 мм
|Постоянный полный
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
Как мы уже говорили, в России превалировали Blazer S в полноприводном варианте. Благодаря схеме «4х4» автомобиль достаточно уверенно шул и по грунту, и по песку, и по грязи. Сравнительно высокий клиренс позволял преодолевать разбитые тракторами колеи, небольшие каменистые завалы, лежащие поперек дороги стволы молодых деревьев. Полнопривдного режима вполне хватало, чтобы добраться до любого места в лесу. В крайнем случае всегда можно было воспользоваться пониженным рядом передач в раздатке. Эти режимы включались с помощью электроприводов в трансмиссии - кнопками на передней панели: так же, как и у Chevrolet Suburban. Система именовалась Instra-Trac.
Раздаточная коробка у Blazer S - электрическая. Ее сильным местом являлся удачный цепной привод, который «джиэмовцы» не без гордости называли «произведением искусства». Цепь служила надежно и долго. Если же при большом пробеге автомобиля она начинала каким-то образом растягиваться, это нетрудно было заметить: при переключении режимов ощущались стуки в раздатке.
Не бойтесь люфта шаровых опор
Использовать полный привод на асфальте не стоило - у автомобиля отсутствовал межосевой дифференциал. Ежели кто решался попробовать пройти поворот на предельной скорости на полном приводе, Blazer S больше походил на переднеприводный автомобиль. Без подключения переднего моста машина на скоростных поворотах держалась также не очень плохо.
Рамная конструкция Blazer S достаточно крепка. Торсионы «ходили» до тех пор, пока не сломаются от времени и постоянных нагрузок; стойки стабилизатора «вылетали» так же редко. Амортизаторы служили 100 тыс. км и более. Что очень важно, все основные элементы подвески - смазываемые. Шаровые опоры изначально, с завода, поступали в клепаном варианте. Если в верхних шаровых люфт изготовителем не предусмотрен, то в нижних опорах максимальный вертикальный люфт допускался до 3,8 мм. Многие водители этого не знали, и однажды обнаружив люфт нижней шаровой опоры, спешили ее заменить. На самом деле замена этого узла производилась, если люфт превышал указанную цифру.
Задняя подвеска, выполненная в варианте мелколистовых рессор, не любила часто повторяющихся перегрузок - листы и пружины с ними просто не справлялись. Рессора в сборе - удовольствие не из дешевых (по тем деньгам - 500-800 долларов). Можно было, конечно, заказать листы из Америки (кроме коренных), но тут надо учесть, что они отличались друг от друга в зависимости от модификации автомобиля, года его выпуска и комплектации. Народные «Кулибины» навострились изготавливать необходимые листы рессор и запросто перебирали их.
Небольшой люфт рычага - дело обычное
Кто хоть однажды сидел за рулем Chevrolet Blazer S, подтвердит неплохую управляемость внедорожника. Назвать ее выдающейся, конечно же, нельзя, однако и особой хулы в свой адрес она не заслуживала. Рулевое управление представляло собой широко распространенный червячный механизм с возможностью регулировки. Иногда у водителей опасение вызывал, как им казалось, сильно болтающийся маятниковый рычаг. Механики считали эту проблему надуманной. Дело в том, что производителем предусмотрен суммарный люфт (вверх-вниз) на конце рычага, не превышающий 6 мм. Рычаг резьбовой, и если беспокойство водителя обоснованно, его всегда можно было подтянуть на один оборот. Это не рекомендация General Motors, а опыт эксплуатации автомобиля в наших условиях. Главное, не перетянуть.
Если говорить о характерной неисправности рулевого управления, то стоит упомянуть гидроусилитель руля. От старости и частых температурных перепадов начинали подтекать его резиновые трубопроводы. Они крепились к металлической трубке с помощью специальных «обжимок», которые часто вылетали. Не спасали положение и стандартные хомуты, которые по незнанию устанавливали сами водители. Так как давление в гидросистеме очень сильное, хомуты не выдерживали нагрузки, и их легко выбивало.
Тормозная система «старого» Blazer S представляла собой классический вариант тех времен: дисковые передние тормоза и барабанные задние. Опыт эксплуатации автомобиля свидетельствует об относительной надежности системы, но при условии надлежащего ухода. Замена передних колодок производилась через каждые 20-25 тыс. км пробега, задние служили в 2 раза дольше. Подвод задних колодок стояночного трмоза осуществлялся не без помощи известного механизма с трещеткой. Если пользоваться «ручником» раз в сезон, в нашем влажном климате механизм мог заржаветь, и тогда возникали проблемы с задними тормозами.
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