3 июля 2017, 16:11
Разбитые при строительстве трассы М-11 региональные дороги отремонтируют к осени
Региональные дороги Тосненского района Ленинградской области, задействованные в строительстве платной скоростной магистрали М-11 «Санкт-Петербург – Москва», будут отремонтированы. Правда, выборочно.
Соответствующий документ подписан в ходе совещания с представителями областного ГКУ «Ленавтодор», ответственного за состояние региональных трасс, подрядчика строительства М-11 – компании «Асталди Ичташ», и ГК «Автодор».
Ремонт предусмотрен на 110 км 9 дорог. Повезло дорогам «Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга». В комплекс работ входит срезка поверхностного слоя асфальтобетона и укладка нового, укрепление обочин, а также устройство покрытия из песчано-гравийной смеси грунтовых трасс. Ремонт планируется завершить к началу осени текущего года.
Пресс-служба правительства 47-го региона информирует, что за время строительства участка трассы М-11 по региональным дорогам Ленинградской области перевезено более 3 млн тонн нерудных материалов.
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