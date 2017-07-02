2 июля 2017, 19:30

Разборку на Уральской улице уличили в тесной «работе» с автоугонщиками

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали 6 граждан, совершавших кражи автомобилей. Один из подозреваемых – владелец авторазборки на Уральской улице (Васильевский остров).
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Разборку на Уральской улице уличили в тесной «работе» с автоугонщиками

Как установили полицейские, именно там похищенные машины отстаивались пару суток, после чего переезжали в близлежащий гараж на Малом проспекте В.О. Там автомобили разбирались и продавались на запчасти. Задержанные участники организованной группы – это мужчины в возрасте от 26 до 46 лет, все проживают в Санкт-Петербурге. Двое из них – коренные жители,  остальные – гости из Средней Азии.

Как выяснили сыщики, противозаконную деятельность злоумышленники начали около 2 лет назад. К настоящему моменту установлена их причастность к 15 автокражам. Целью похитителей были преимущественно модели среднего класса – в частности, марок Hyundai, Kia и Chevrolet. Угоны совершались, как правило, ночью, при этом злоумышленники действовали сообща, а для координации своих действий активно использовали средства мобильной связи.

Общая сумма ущерба, нанесенного автовладельцам, составила около 7,5 млн рублей. Правда, это пока что приблизительные подсчеты. Территорию разборки на Уральской улице «прочистили», в результате чего были обнаружены фрагменты похищенных автомобилей и специальное оборудование для автоугонов.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК России «Кража». Все шестеро злоумышленников в настоящее время задержаны на основании статьи 91 УПК России; решается вопрос об аресте. В свою очередь полиция продолжает работу по установлению причастности задержанных к другим эпизодам преступной деятельности.

О случившемся информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Разборку на Уральской улице уличили в тесной «работе» с автоугонщиками
Как установили полицейские, именно там похищенные машины отстаивались пару суток, после чего переезжали в близлежащий гараж на Малом проспекте В.О. Там автомобили разбирались и продавались на запчасти. Задержанные участники организованной группы – это мужчины в возрасте от 26 до 46 лет, все проживают в Санкт-Петербурге. Двое из них – коренные жители,  остальные – гости из Средней Азии.Как выяснили сыщики, противозаконную деятельность злоумышленники начали около 2 лет назад. К настоящему моменту установлена их причастность к 15 автокражам. Целью похитителей были преимущественно модели среднего класса – в частности, марок Hyundai, Kia и Chevrolet. Угоны совершались, как правило, ночью, при этом злоумышленники действовали сообща, а для координации своих действий активно использовали средства мобильной связи.Общая сумма ущерба, нанесенного автовладельцам, составила около 7,5 млн рублей. Правда, это пока что приблизительные подсчеты. Территорию разборки на Уральской улице «прочистили», в результате чего были обнаружены фрагменты похищенных автомобилей и специальное оборудование для автоугонов.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК России «Кража». Все шестеро злоумышленников в настоящее время задержаны на основании статьи 91 УПК России; решается вопрос об аресте. В свою очередь полиция продолжает работу по установлению причастности задержанных к другим эпизодам преступной деятельности. О случившемся информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2017-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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