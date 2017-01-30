30 января 2017, 10:31

Разработчики рассказали о новом Opel Astra OPC Line

Хэтчбек будет публично представлен уже в этом году. Пятидверка получила передний бампер в спортивной стилистике, видоизмененную радиаторную решетку, а также обновленную головную оптику.
В целом экстерьер нового Astra OPC Line существенно отличается от внешности актуальной генерации.
 
Под капотом расположился 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать около 250 л.с. при максимальном крутящем моменте в 400 Нм. Примечательно, что изначально модель планировали оснастить 2-литровым двигателем.
 
Модифицированная производственная платформа, которая легла в основу Astra OPC Line, позволила автомобилю стать легче на 200 кг, что отразилось на динамических характеристиках. До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6 сек., а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Комплектации и технические характеристики

Opel Astra 1.6 АТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин136
Объем двигателя1598
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл5.8
Загородный цикл3.9
Смешанный цикл4.6
ТопливоДТ
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Разработчики рассказали о новом Opel Astra OPC Line
В целом экстерьер нового Astra OPC Line существенно отличается от внешности актуальной генерации. Под капотом расположился 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать около 250 л.с. при максимальном крутящем моменте в 400 Нм. Примечательно, что изначально модель планировали оснастить 2-литровым двигателем. Модифицированная производственная платформа, которая легла в основу Astra OPC Line, позволила автомобилю стать легче на 200 кг, что отразилось на динамических характеристиках. До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6 сек., а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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