Разработчики рассказали о новом Opel Astra OPC Line
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Хэтчбек будет публично представлен уже в этом году. Пятидверка получила передний бампер в спортивной стилистике, видоизмененную радиаторную решетку, а также обновленную головную оптику.
В целом экстерьер нового Astra OPC Line существенно отличается от внешности актуальной генерации.
Под капотом расположился 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать около 250 л.с. при максимальном крутящем моменте в 400 Нм. Примечательно, что изначально модель планировали оснастить 2-литровым двигателем.
Модифицированная производственная платформа, которая легла в основу Astra OPC Line, позволила автомобилю стать легче на 200 кг, что отразилось на динамических характеристиках. До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6 сек., а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Спасибо за статью! А немецким инженерам за Опель! Мой "Кадетт" 1987 года выпуска долго служил мне верой и правдой! В 2001г. я выбрала для себя Деу Нексия именно из-за того, что ее прототипом был Опель Кадетт...
Разработчики рассказали о новом Opel Astra OPC Line
В целом экстерьер нового Astra OPC Line существенно отличается от внешности актуальной генерации. Под капотом расположился 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать около 250 л.с. при максимальном крутящем моменте в 400 Нм. Примечательно, что изначально модель планировали оснастить 2-литровым двигателем. Модифицированная производственная платформа, которая легла в основу Astra OPC Line, позволила автомобилю стать легче на 200 кг, что отразилось на динамических характеристиках. До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 6 сек., а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
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