Разыскивается российский владелец проблемного Porsche 911
Компания Porsche отзывает в России единственный спорткар 911, где могут возникнуть проблемы с работой подушек безопасности, сообщает Росстандарт. С владельцем «несчастливого» авто пытаются связаться сотрудники сервисных центров.
Отзыву подлежит выпущенный с сентября 2016 года по январь 2017 года Porsche 911 Turbo S — на машину из-за производственной ошибки поставщика была установлена подушка безопасности переднего пассажира с неправильными газогенераторами. В случае ДТП, когда задействуются системы удержания пассажиров, подушка безопасности рискует не сработать из-за дефектного газогенератора.
Так что в рамках бесплатных для владельца работ официальный дилер Porsche заменит модуль подушки безопасности переднего пассажира.
Напомним, что ранее Porsche уже проводил сервисную кампанию для одного автомобиля — дважды проводилась акция для гибридного суперкара 918 Spyder: в феврале 2017 года меняли нижние рычаги передней подвески, а в августе 2016 года — крепежные винты ремней безопасности.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кабриолет
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|580
|580
|Объем двигателя
|3800
|3800
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|12.1
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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