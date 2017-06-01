1 июня 2017, 08:06

Разыскивается российский владелец проблемного Porsche 911

Компания Porsche отзывает в России единственный спорткар 911, где могут возникнуть проблемы с работой подушек безопасности, сообщает Росстандарт. С владельцем «несчастливого» авто пытаются связаться сотрудники сервисных центров.
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Отзыву подлежит выпущенный с сентября 2016 года по январь 2017 года Porsche 911 Turbo S — на машину из-за производственной ошибки поставщика была установлена подушка безопасности переднего пассажира с неправильными газогенераторами. В случае ДТП, когда задействуются системы удержания пассажиров, подушка безопасности рискует не сработать из-за дефектного газогенератора.
 
Так что в рамках бесплатных для владельца работ официальный дилер Porsche заменит модуль подушки безопасности переднего пассажира.
 
Напомним, что ранее Porsche уже проводил сервисную кампанию для одного автомобиля — дважды проводилась акция для гибридного суперкара 918 Spyder: в феврале 2017 года меняли нижние рычаги передней подвески, а в августе 2016 года — крепежные винты ремней безопасности.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкабриолет кабриолет
Количество дверей/мест2/4 2/4
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580 580
Объем двигателя3800 3800
Тип трансмисииРоботизированная 7 Роботизированная 7
Приводполный полный
Городской цикл12.1 12.1
Загородный цикл7.6 7.6
Смешанный цикл9.3 9.3
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Разыскивается российский владелец проблемного Porsche 911
Отзыву подлежит выпущенный с сентября 2016 года по январь 2017 года Porsche 911 Turbo S — на машину из-за производственной ошибки поставщика была установлена подушка безопасности переднего пассажира с неправильными газогенераторами. В случае ДТП, когда задействуются системы удержания пассажиров, подушка безопасности рискует не сработать из-за дефектного газогенератора. Так что в рамках бесплатных для владельца работ официальный дилер Porsche заменит модуль подушки безопасности переднего пассажира. Напомним, что ранее Porsche уже проводил сервисную кампанию для одного автомобиля — дважды проводилась акция для гибридного суперкара 918 Spyder: в феврале 2017 года меняли нижние рычаги передней подвески, а в августе 2016 года — крепежные винты ремней безопасности.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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