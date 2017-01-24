Реализация электромобилей в России сократилась на треть
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По уточненным данным агентства «Автостат», в 2016 году рынок новых электромобилей в России сократился на 28 %. За весь прошлый год в стране продано 83 экземпляра, тогда как по итогам 2015 года продажи составили 116 ед.
Наиболее популярным электромобилем в России стала Tesla – реализовано 39 ед., она опередила по продажам Mitsubishi i-MiEV (продано 20 экземпляров), Nissan Leaf (18 штук) и Renault Twizy (6 ед.).
Более половины проданных электромобилей поставлены на учёт в Москве и Подмосковье (50 ед.). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрированы 10 электромобилей; в Приморском крае – 9, в Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области - по 2, а в Мурманской, Пензенской, Кировской, Курганской, Иркутской, Амурской, Томской областях и Чувашии - по одному.
Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню попариться, очень хорошо после нее, если конечно с алкоголем не переусердствовать, а то потом на утро не очень хорошо, после последней бани все выходные проболел похмельем.
Реализация электромобилей в России сократилась на треть
Наиболее популярным электромобилем в России стала Tesla – реализовано 39 ед., она опередила по продажам Mitsubishi i-MiEV (продано 20 экземпляров), Nissan Leaf (18 штук) и Renault Twizy (6 ед.). Более половины проданных электромобилей поставлены на учёт в Москве и Подмосковье (50 ед.). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрированы 10 электромобилей; в Приморском крае – 9, в Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области - по 2, а в Мурманской, Пензенской, Кировской, Курганской, Иркутской, Амурской, Томской областях и Чувашии - по одному.
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