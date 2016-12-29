29 декабря 2016, 11:46

Реализована 20-тысячная Lada Xray

Руководство АвтоВАЗа оценивает результат как достойный, учитывая, что первый отечественный компактный кроссовер появился на рынке в феврале уходящего года.
Базовая комплектация Optima предусматривает мотор объемом 1,6 литров и 106 л.с. Автомобиль оборудован механической трансмиссией. Также доступны две подушки безопасности, системы ESC и ЭРА-ГЛОНАСС.
 
За этот год Lada Xray получил некоторые изменения. Так, была добавлена кнопка отключения антипробуксовочной системы, которая улучшила проходимость машины. Также мотор 1,8 литра стал доступен с «механикой».

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Lada Xray Top 1.8 AMT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя1774
Тип трансмисиироботизированная 5
Приводпередний
Городской цикл8.6
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл6.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Lada Лада Икс Рей, Х-Рей, X Ray

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Lada Xray Sport будут выпускать в следующем году
Да, действительно хороший вариант для тест-драйва. Рекомендую проверить ваш ТС -мой оказался в аресте, пришлось оплачивать все долги.Ребята, проверяйте прежде чем продавать или покупать!
UGO
Стартует серийное производство кроссовера Lada Xray
Допущена большая ошибка, авто нужно было бы выпускать с полным приводом, а только с передним желающих будет не много. Так что думайте и смодэрнизируйте под полный привод, это мой вам совет...
Александр
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Реализована 20-тысячная Lada Xray
Базовая комплектация Optima предусматривает мотор объемом 1,6 литров и 106 л.с. Автомобиль оборудован механической трансмиссией. Также доступны две подушки безопасности, системы ESC и ЭРА-ГЛОНАСС. За этот год Lada Xray получил некоторые изменения. Так, была добавлена кнопка отключения антипробуксовочной системы, которая улучшила проходимость машины. Также мотор 1,8 литра стал доступен с «механикой».
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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