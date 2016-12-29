Реализована 20-тысячная Lada Xray

Руководство АвтоВАЗа оценивает результат как достойный, учитывая, что первый отечественный компактный кроссовер появился на рынке в феврале уходящего года.
Базовая комплектация Optima предусматривает мотор объемом 1,6 литров и 106 л.с. Автомобиль оборудован механической трансмиссией. Также доступны две подушки безопасности, системы ESC и ЭРА-ГЛОНАСС.
За этот год Lada Xray получил некоторые изменения. Так, была добавлена кнопка отключения антипробуксовочной системы, которая улучшила проходимость машины. Также мотор 1,8 литра стал доступен с «механикой».
Базовая комплектация Optima предусматривает мотор объемом 1,6 литров и 106 л.с. Автомобиль оборудован механической трансмиссией. Также доступны две подушки безопасности, системы ESC и ЭРА-ГЛОНАСС. За этот год Lada Xray получил некоторые изменения. Так, была добавлена кнопка отключения антипробуксовочной системы, которая улучшила проходимость машины. Также мотор 1,8 литра стал доступен с «механикой».
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