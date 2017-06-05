5 июня 2017, 10:21

Редизайн «Нивы» займет 10 лет

Главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин рассказал о внешних изменениях новой Lada 4x4. Модернизация транспортного средства обсуждается уже несколько месяцев.
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Как сообщил Маттин, внедорожник – «икона стиля среди конкурентов», однако было принято решение провести рестайлинг всем известной модели. На изменение, по его оценке, придется потратить не менее 5-10 лет. При этом пока руководство не озвучивает конкретных сроков завершения работ по пересмотру внешнего облика модели, очевидно, изменениям подвергнется и ее «начинка».
 
Некоторые руководители «АвтоВАЗа» считают, что только цикл подготовки займет не менее 4 лет. Сроки, впрочем, не оговорены, ведь это зависит от платформы, которую инженеры используют, от других этапов рестайлинга. 

Сейчас специалисты изучают оптимальные варианты платформы, создается штат инженеров, которые станут работать над Lada 4x4 NG. Отмечается, что в создании концепта помогут эксперты из Renault-Nissan. Не исключается, что в основу модели ляжет так называемая «тележка» ВО, которая использовалась при сборке Renault Duster.
 
Добавим также, что подвижки с изменением «Нивы» активно пошли в конце прошлого года. Так, была зарегистрирована биотопливная версия известной модели. Она работает как на бензине, так и на газе. При этом нововведение отразилось на динамических качествах модели. Внедорожник уже не может разгоняться до 173 км/ч - только до 123 км/ч.
 
По слова представителя компании, при полной заправке двумя видами топлива Lada 4х4 сможет проехать 1 000 км. На трассе машина будет тратить 7,5 литра топлива на 100 км пути, по городу - 11 кубометров газа.
ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Выпускается с 1984 г.
Новый от 465 700 до 493 200 Р
Объявлений: 621
Отзывов: 11
Весной этого года Lada 4х4 выпущена в версии «40th Anniversary» к юбилею автопроизводителя. Некоторые юбилейные автомобили будут окрашены в камуфляж, причем, впервые в заводских условиях в сочетания 3 цветов - светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляжной расцветке окрашена черной эмалью, а у других юбилейных моделей - в цвет кузова: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий.
 
О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений. Обивка сидений – из экокожи с комбинацией разных цветов: серого и черного, бежевого и коричневого. Оттенки материала подобраны таким образом, чтобы гармонировать с цветом кузова. Для камуфляжных машин предусмотрены черные сиденья с контрастной прострочкой.
 
Отличается серия оригинальной табличкой на передних крыльях, дверьми и крышкой «бардачка». На салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 – эта цифра означает год начала производства Lada 4х4 и количество машин в ограниченной серии.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Нива 4х4 (2121) Стандарт 1.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин83
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.2
Загородный цикл8.3
Смешанный цикл9.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Читаю и смеюсь над вашими отзывами...воняет бензином, сиденья сломались, раздатка не регулируется и воет, печка орет...это как надо не уважать себя, чтобы отдать автоВАЗу свои кровно заработанные деньги за консервную банку прошлого века и взамен получить геморрой.
Юрий
Lada 4×4 40 Anniversary показали в день юбилея «Нивы»
хорошо хоть букву х с боку не нарисовали.
Лаг-
Lada 4х4 без полного привода
| Нива тем и ценна что у неё привод на четыре колеса. А так какой это будет внедорожник? Если бы сделали отключаемым один мост это другое дело да ещё блокировку дифференциала и цены бы ей не было. Задний привод и блокировка дифференциала - все что нужно простому дачнику, да и зимой не застрянешь!!! И ...
Виктор
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Редизайн «Нивы» займет 10 лет
Как сообщил Маттин, внедорожник – «икона стиля среди конкурентов», однако было принято решение провести рестайлинг всем известной модели. На изменение, по его оценке, придется потратить не менее 5-10 лет. При этом пока руководство не озвучивает конкретных сроков завершения работ по пересмотру внешнего облика модели, очевидно, изменениям подвергнется и ее «начинка». Некоторые руководители «АвтоВАЗа» считают, что только цикл подготовки займет не менее 4 лет. Сроки, впрочем, не оговорены, ведь это зависит от платформы, которую инженеры используют, от других этапов рестайлинга. Сейчас специалисты изучают оптимальные варианты платформы, создается штат инженеров, которые станут работать над Lada 4x4 NG. Отмечается, что в создании концепта помогут эксперты из Renault-Nissan. Не исключается, что в основу модели ляжет так называемая «тележка» ВО, которая использовалась при сборке Renault Duster. Добавим также, что подвижки с изменением «Нивы» активно пошли в конце прошлого года. Так, была зарегистрирована биотопливная версия известной модели. Она работает как на бензине, так и на газе. При этом нововведение отразилось на динамических качествах модели. Внедорожник уже не может разгоняться до 173 км/ч - только до 123 км/ч. По слова представителя компании, при полной заправке двумя видами топлива Lada 4х4 сможет проехать 1 000 км. На трассе машина будет тратить 7,5 литра топлива на 100 км пути, по городу - 11 кубометров газа.{{model_1473}}Весной этого года Lada 4х4 выпущена в версии «40th Anniversary» к юбилею автопроизводителя. Некоторые юбилейные автомобили будут окрашены в камуфляж, причем, впервые в заводских условиях в сочетания 3 цветов - светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляжной расцветке окрашена черной эмалью, а у других юбилейных моделей - в цвет кузова: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий. О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений. Обивка сидений – из экокожи с комбинацией разных цветов: серого и черного, бежевого и коричневого. Оттенки материала подобраны таким образом, чтобы гармонировать с цветом кузова. Для камуфляжных машин предусмотрены черные сиденья с контрастной прострочкой. Отличается серия оригинальной табличкой на передних крыльях, дверьми и крышкой «бардачка». На салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 – эта цифра означает год начала производства Lada 4х4 и количество машин в ограниченной серии.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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