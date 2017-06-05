5 июня 2017, 10:21
Редизайн «Нивы» займет 10 лет
Главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин рассказал о внешних изменениях новой Lada 4x4. Модернизация транспортного средства обсуждается уже несколько месяцев.
Как сообщил Маттин, внедорожник – «икона стиля среди конкурентов», однако было принято решение провести рестайлинг всем известной модели. На изменение, по его оценке, придется потратить не менее 5-10 лет. При этом пока руководство не озвучивает конкретных сроков завершения работ по пересмотру внешнего облика модели, очевидно, изменениям подвергнется и ее «начинка».
Некоторые руководители «АвтоВАЗа» считают, что только цикл подготовки займет не менее 4 лет. Сроки, впрочем, не оговорены, ведь это зависит от платформы, которую инженеры используют, от других этапов рестайлинга.
Сейчас специалисты изучают оптимальные варианты платформы, создается штат инженеров, которые станут работать над Lada 4x4 NG. Отмечается, что в создании концепта помогут эксперты из Renault-Nissan. Не исключается, что в основу модели ляжет так называемая «тележка» ВО, которая использовалась при сборке Renault Duster.
Добавим также, что подвижки с изменением «Нивы» активно пошли в конце прошлого года. Так, была зарегистрирована биотопливная версия известной модели. Она работает как на бензине, так и на газе. При этом нововведение отразилось на динамических качествах модели. Внедорожник уже не может разгоняться до 173 км/ч - только до 123 км/ч.
По слова представителя компании, при полной заправке двумя видами топлива Lada 4х4 сможет проехать 1 000 км. На трассе машина будет тратить 7,5 литра топлива на 100 км пути, по городу - 11 кубометров газа.
Весной этого года Lada 4х4 выпущена в версии «40th Anniversary» к юбилею автопроизводителя. Некоторые юбилейные автомобили будут окрашены в камуфляж, причем, впервые в заводских условиях в сочетания 3 цветов - светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Металлическая поверхность бамперов у автомобилей в камуфляжной расцветке окрашена черной эмалью, а у других юбилейных моделей - в цвет кузова: бежевый, красный, белый, терракотовый, серо-синий.
О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений. Обивка сидений – из экокожи с комбинацией разных цветов: серого и черного, бежевого и коричневого. Оттенки материала подобраны таким образом, чтобы гармонировать с цветом кузова. Для камуфляжных машин предусмотрены черные сиденья с контрастной прострочкой.
Отличается серия оригинальной табличкой на передних крыльях, дверьми и крышкой «бардачка». На салонном шильдике отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 – эта цифра означает год начала производства Lada 4х4 и количество машин в ограниченной серии.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Нива 4х4 (2121) Стандарт 1.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|83
|Объем двигателя
|1690
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.2
|Загородный цикл
|8.3
|Смешанный цикл
|9.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Читаю и смеюсь над вашими отзывами...воняет бензином, сиденья сломались, раздатка не регулируется и воет, печка орет...это как надо не уважать себя, чтобы отдать автоВАЗу свои кровно заработанные деньги за консервную банку прошлого века и взамен получить геморрой.
хорошо хоть букву х с боку не нарисовали.
| Нива тем и ценна что у неё привод на четыре колеса. А так какой это будет внедорожник? Если бы сделали отключаемым один мост это другое дело да ещё блокировку дифференциала и цены бы ей не было. Задний привод и блокировка дифференциала - все что нужно простому дачнику, да и зимой не застрянешь!!! И ...
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