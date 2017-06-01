Региональные автошколы помогут иностранным водителям заменить права
В крупных региональных учебных центрах по обучению водителей транспортных средств в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях, Республике Карелия они могут получить бесплатные консультации по оформлению документов для сдачи экзаменов в ГИБДД. Для этого водителям придется сдать экзамены, бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам.
При необходимости можно получить консультации по Правилам и основам безопасности дорожного движения, приобрести соответствующую учебную и методическую литературу, пройти дополнительные занятия по вождению на экзаменационных маршрутах и медицинскую комиссию, воспользоваться услугами лингвиста.
Напомним, что с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав. Для обмена удостоверения необходима сдача 3 экзаменов: одного теоретического и двух практических.
|Иностранные водители должны знать российские ПДД.
|Скорее всего, новшество спровоцирует рост коррупции.
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