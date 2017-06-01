1 июня 2017, 11:52

Региональные автошколы помогут иностранным водителям заменить права

Автошколы России создали в регионах специализированные центры помощи водителям-иностранцам, работающим по найму. Специалисты помогут заменить национальные водительские удостоверения на российские, чтобы водители могли осуществлять профессиональную деятельность.
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В крупных региональных учебных центрах по обучению водителей транспортных средств в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях, Республике Карелия они могут получить бесплатные консультации по оформлению документов для сдачи экзаменов в ГИБДД. Для этого водителям придется сдать экзамены, бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам.

При необходимости можно получить консультации по Правилам и основам безопасности дорожного движения, приобрести соответствующую учебную и методическую литературу, пройти дополнительные занятия по вождению на экзаменационных маршрутах и медицинскую комиссию, воспользоваться услугами лингвиста.

Напомним, что с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав. Для обмена удостоверения необходима сдача 3 экзаменов: одного теоретического и двух практических.

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Плюсы и минусы
Иностранные водители должны знать российские ПДД.Скорее всего, новшество спровоцирует рост коррупции.
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Региональные автошколы помогут иностранным водителям заменить права
В крупных региональных учебных центрах по обучению водителей транспортных средств в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях, Республике Карелия они могут получить бесплатные консультации по оформлению документов для сдачи экзаменов в ГИБДД. Для этого водителям придется сдать экзамены, бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам.При необходимости можно получить консультации по Правилам и основам безопасности дорожного движения, приобрести соответствующую учебную и методическую литературу, пройти дополнительные занятия по вождению на экзаменационных маршрутах и медицинскую комиссию, воспользоваться услугами лингвиста.Напомним, что с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав. Для обмена удостоверения необходима сдача 3 экзаменов: одного теоретического и двух практических.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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