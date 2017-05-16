Регулировать углы установки колес можно бесконтактным методом
Измерительная система стенда для каждого из колес состоит из 2 стереокамер, лазерного проектора и системы позиционирования автомобиля. Лазерный проектор генерирует 4000 точек на колесо и кузов. С помощью 2 стереокамер изображение передается в систему для построения 3D-модели. Алгоритм ее обработки рассчитывает геометрию установки колес и их взаимного расположения.
Оборудование работает на программном обеспечении Smart Align с интуитивным пользовательским интерфейсом. Оно позволяет проводить измерения в 3 вариантах: стандартные измерения, Smart Test (быстрое измерение развала и схождения) и произвольные измерения (отображение выбранных параметров). Адаптер позволяет быстро и просто настроить систему под любую колесную базу. Значение углов развала и схождения отображаются также в поднятом положении автомобиля для легкой и быстрой регулировки.
FWA 9000 обеспечивает получение и обработку результатов для всех колес автомобиля в течение нескольких секунд. Стенд предназначен для СТО с высокой загрузкой, при этом не требует дополнительного пространства: его можно установить на посту приемки автомобиля, а свободное место впереди поста использовать для регулировки света фар и системы адаптивного круиз контроля.
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