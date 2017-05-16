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16 мая 2017, 09:05

Регулировать углы установки колес можно бесконтактным методом

Bosch презентовала новый бесконтактный стенд регулировки углов установки колес FWA 9000. Трехмерная технология позволяет быстро и с точно провести измерения всех 4 колес и рассчитать значение развала и схождения за несколько секунд.
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Регулировать углы установки колес можно бесконтактным методом

Измерительная система стенда для каждого из колес состоит из 2 стереокамер, лазерного проектора и системы позиционирования автомобиля. Лазерный проектор генерирует 4000 точек на колесо и кузов. С помощью 2 стереокамер изображение передается в систему для построения 3D-модели. Алгоритм ее обработки рассчитывает геометрию установки колес и их взаимного расположения.

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Все измерения проходят без физического контакта измерительной системы с колесом, шиной или автомобилем. За счет этого исключаются повреждения дисков, шин, ошибки при установке мишеней или головок, одновременно достигается быстрота и точность измерений.

Оборудование работает на программном обеспечении Smart Align с интуитивным пользовательским интерфейсом. Оно позволяет проводить измерения в 3 вариантах: стандартные измерения, Smart Test (быстрое измерение развала и схождения) и произвольные измерения (отображение выбранных параметров). Адаптер позволяет быстро и просто настроить систему под любую колесную базу. Значение углов развала и схождения отображаются также в поднятом положении автомобиля для легкой и быстрой регулировки.

FWA 9000 обеспечивает получение и обработку результатов для всех колес автомобиля в течение нескольких секунд. Стенд предназначен для СТО с высокой загрузкой, при этом не требует дополнительного пространства: его можно установить на посту приемки автомобиля, а свободное место впереди поста использовать для регулировки света фар и системы адаптивного круиз контроля.

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Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
не понимаю, зачем в качестве первой машины, покупать убитый ВАЗ, купите нормалный .
arallov_85
Покупка автомобиля, жду помощи.
| Кому: feelqqaТут тебе не помогут, на Украине другие немного цены,
arallov_85
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
На кроссоверах никогда не ездил, но есть такая мечта, что можете посоветовать, оптимальное цена — качество, ну и чтобы не совсем голая комплектация была.
arallov_85
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Регулировать углы установки колес можно бесконтактным методом
Измерительная система стенда для каждого из колес состоит из 2 стереокамер, лазерного проектора и системы позиционирования автомобиля. Лазерный проектор генерирует 4000 точек на колесо и кузов. С помощью 2 стереокамер изображение передается в систему для построения 3D-модели. Алгоритм ее обработки рассчитывает геометрию установки колес и их взаимного расположения. {{material_116456}} Все измерения проходят без физического контакта измерительной системы с колесом, шиной или автомобилем. За счет этого исключаются повреждения дисков, шин, ошибки при установке мишеней или головок, одновременно достигается быстрота и точность измерений. Оборудование работает на программном обеспечении Smart Align с интуитивным пользовательским интерфейсом. Оно позволяет проводить измерения в 3 вариантах: стандартные измерения, Smart Test (быстрое измерение развала и схождения) и произвольные измерения (отображение выбранных параметров). Адаптер позволяет быстро и просто настроить систему под любую колесную базу. Значение углов развала и схождения отображаются также в поднятом положении автомобиля для легкой и быстрой регулировки.FWA 9000 обеспечивает получение и обработку результатов для всех колес автомобиля в течение нескольких секунд. Стенд предназначен для СТО с высокой загрузкой, при этом не требует дополнительного пространства: его можно установить на посту приемки автомобиля, а свободное место впереди поста использовать для регулировки света фар и системы адаптивного круиз контроля.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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