115
17 мая 2017, 09:55

Рекорд Нюрбургринга установил китайский суперкар. Видео

Электрический гиперкар NIO EP9, разработанный компанией NextEV, стал самым быстрым серийным автомобилем «Северной петли» Нюрбургринга. Автомобиль преодолел трек всего за 6 минут и 45,90 секунды.
^
Результат оказался почти на 6 секунд быстрее прежнего рекорда, который установил Lamborghini Huracan Perfomante. Новый рекордсмен приводится в движение 4 электрическими моторами, суммарная отдача которых составляет 1360 л. с. С места до «сотни» машина разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость гиперкара фиксируется на 312 км/ч.

На одном запасе батарей машина способна преодолеть порядка 400 км пути. Всего компания намерена выпустить 20 таких электрических спорткаров, стоимость каждого из которых составит 1,5 млн долларов.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
Да, подорожание коснулось всего, в том числе и автомобилей, собирал собирал денежку, а когда решил купить оказалось, что маловато все равно, хотя о своей покупке не жалею, прошлой осенью купил ХавейлН6, как раз 1,3 млн в полной комплектации, на тот момент это была самая не дорогая машина, по крайней ...
golubtsoff
АвтоСпецЦентр Химки | отзывы
Мне понравился сервис шкоды в Химках, но всегда есть к чему стремиться. Свой Рапид полностью обслуживаю у этого дилера, последний раз менял масло по записи. Смогли меня принять позже на 15 минут. Не критично, но хотелось бы минута в минуту отдавать машину и получать. Забрал Рапид кстати в этот раз как ...
Пан Тони
В Крыму начали строительство трассы «Таврида»
"Люди идут навстречу" Знаем, как идут. Вышвырнули на хрен и все дела! Согласно закону.У Керченского моста выселили , после дождика домишки развалились.o
vodkinmotors
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Нужно ли сделать въезд в центр Москвы платным?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Рекорд Нюрбургринга установил китайский суперкар. Видео
Результат оказался почти на 6 секунд быстрее прежнего рекорда, который установил Lamborghini Huracan Perfomante. Новый рекордсмен приводится в движение 4 электрическими моторами, суммарная отдача которых составляет 1360 л. с. С места до «сотни» машина разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость гиперкара фиксируется на 312 км/ч.На одном запасе батарей машина способна преодолеть порядка 400 км пути. Всего компания намерена выпустить 20 таких электрических спорткаров, стоимость каждого из которых составит 1,5 млн долларов.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ессентуки Новосибирская область Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG