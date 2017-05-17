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17 мая 2017, 09:55
Рекорд Нюрбургринга установил китайский суперкар. Видео
Электрический гиперкар NIO EP9, разработанный компанией NextEV, стал самым быстрым серийным автомобилем «Северной петли» Нюрбургринга. Автомобиль преодолел трек всего за 6 минут и 45,90 секунды.
Результат оказался почти на 6 секунд быстрее прежнего рекорда, который установил Lamborghini Huracan Perfomante. Новый рекордсмен приводится в движение 4 электрическими моторами, суммарная отдача которых составляет 1360 л. с. С места до «сотни» машина разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость гиперкара фиксируется на 312 км/ч.
На одном запасе батарей машина способна преодолеть порядка 400 км пути. Всего компания намерена выпустить 20 таких электрических спорткаров, стоимость каждого из которых составит 1,5 млн долларов.
На одном запасе батарей машина способна преодолеть порядка 400 км пути. Всего компания намерена выпустить 20 таких электрических спорткаров, стоимость каждого из которых составит 1,5 млн долларов.
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