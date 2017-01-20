20 января 2017, 09:49

Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей

Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной компенсации при ДТП водители будут получать ремонт автомобиля, готовится ко второму чтению.
  Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
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Обсуждение поправок уже состоялось в Госдуме. Первое чтение в нижней палате парламента прошло еще в декабре 2016-го. Теперь же Центробанк РФ доработал ряд документов, согласно которым выбор потерпевшим СТО осуществляется из списка сервисов, предоставленных страховщиком. При этом предельный срок ремонта составляет 35 рабочих дней. Кроме того, будет увеличен срок гарантии на проведенные ремонтные работы – до 6 месяцев вместо предлагаемых ранее 2 месяцев. Однако общественные организации и защитники прав автомобилистов негодуют: в любом случае предоставление ремонта вместо денег – это фактически ущемление прав автовладельцев.

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Как считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов, замена выплат по полису обязательного страхования натуральным возмещением – не решение проблем для граждан. Недовольства из-за недоступности полисов превратятся в недовольства действиями страховщиков и сервисных центров, то есть в сферу, где потребитель будет сталкиваться с качеством ремонта. Вот только в этом случае потребителю будет довольно трудно защитить свои права самостоятельно, ведь сервисные центры смогут переложить ответственность на страховую компанию.

Депутат Ярослав Нилов убежден, что с новшеством необходимо повременить. Должна быть учтена, как минимум, полная ответственность страховых компаний. По мнению парламентария, необходимо также установить разумные сроки ремонта, штрафы за их нарушение, указать четкие критерии максимального расстояния, на котором должен находиться сервис от населенного пункта, чтобы человека не направляли на ремонт в другой конец страны. Следует просчитать и учесть реальную рыночную стоимость деталей, чтобы люди не ждали по полгода китайские аналоги, оставаясь без автомобиля. Наконец, должен быть единый список лицензированных сервисов и право у потребителя выбирать, в каком из них ему проходить обслуживание.

 
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«Если страховые компании не хотят и дальше бесконечно судиться, им нужно срочно менять отношение к автовладельцам. Если в дальнейшем планируется через поспешное принятие этого закона сместить свою ответственность на ремонтные мастерские и сервисы, то этого не получится. По судам будут ходить и страховые компании, и ремонтные конторы. В итоге нас ожидает социальная напряженность в преддверии выборов президента», - добавил депутат.

Сами же автомобилисты обеспокоены другим. Законопроект фактически отбирает у человека выбор, как ремонтироваться и где. Зачастую «гаражные» мастера справляются с работой лучше любого дилера, или, например, ремонт может осуществить сам автовладелец. Наконец, его в принципе могут не смущать вмятины на бампере. По факту же его принудят идти ремонтироваться в рекомендованную компанию.

Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги» « Мастерские, которые будут работать со страховщиками, не смогут делать качественные ремонты. Все потому, что мастерским также нужно зарабатывать, а методика расчета денежных средств на ремонт слишком занижена от реальной стоимости запчастей. Мастерским придется закупать дешевые китайские запчасти, а про качество установки всем и так прекрасно известно. Когда я решил отправить свой автомобиль в сервис страховщика, ремонт бампера затянулся на полгода, а качество работ оставляло желать лучшего. Бампер даже не закрепили на все крепления. Подобные нарекания не редкость, в соцсетях об этом многие пишут, но страховщики пытаются протащить этот закон. »
Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
Не исключено, что тарифы на полисы в связи с переменами могут снова подорожать. Хотя ежегодно страховщики только по ОСАГО получают многомиллиардную прибыль, всю статистику можно увидеть на сайте ЦБ РФ. Впрочем, сами страховые компании считают «натуральное» ОСАГО нужно мерой, дескать, такое возмещение и еОСАГО – это два параллельных процесса, которые помогли бы решить проблему серых «автоюристов» и критичных регионов в ОСАГО.
Официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук « К сожалению, пока мы наблюдаем лишь старт одной из инициатив. Вместе с тем отсутствие закона о натуральном возмещении в ОСАГО с каждым часом приближает коллапс рынка, оставляя для потенциальных мошенников огромные лакуны в законодательстве и позволяя ими пользоваться с целью не совсем честного обогащения на рядовых автовладельцах. »
Официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук
Что касается тарифов то здесь, по мнению эксперта, все будет зависеть от позиции ЦБ как регулятора тарифообразования на рынке. Центробанк, в свою очередь, станет опираться на анализ убыточности по данному виду страхования. И уже в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с убыточностью, определит стоимость полисов. Она может вырасти, тогда как занижение выплат по полису обязательного страхования порой достигает 40%.
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « В ценовых справочниках РСА, по которым производятся все расчеты, стоимость запасных частей и материалов, а также расценки на нормо-часы работ, в большинстве случаев занижены, по сравнению со среднерыночными значениями. В результате, полученные клиентами суммы зачастую покрывают стоимость восстановительного ремонта только на 60-80%. Если говорить о частых причинах полных отказов в выплате, то на данный момент «лидируют» 2 мотива. Первый - вердикт, что имеющийся полис ОСАГО по факту оказывается недействительным. Второй мотив – отказ по причине того, что элементы транспортного средства до момента ДТП уже были повреждены. »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто» « Инициативу не поддерживаю. Задача страховой компании - выплатить полученный ущерб в рамках договора страхования. Остальное люди в состоянии решить самостоятельно. Лучше бы сосредоточились на скорости выплаты и точности суммы. Зачастую, при авариях с повреждениями в 50-70 тыс. рублей, платят 25 тысяч. Как такое возможно?... »
Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
Остается надеяться, что новый законопроект в конечном итоге не пройдет. Пока же специалисты рекомендуют: при осмотре повреждений экспертом страховой компании обязательно принимайте в этом активное участие, отстаивайте свою позицию, и не подписывайте то, с чем не согласны. В случае затягивания со сроками платежа или получения заниженной суммы выплаты оперативно направляйте письменные жалобы/претензии как в саму страховую компанию, так и в РСА и в ЦБ. В случае, если проблема не разрешается более разумного срока, обращайтесь в суд самостоятельно или при помощи юристов. Затраты на них, скорее всего, будут компенсированы решением судьи.

Плюсы и минусы
Есть ли плюсы? Верится в это с трудом...Как правило, ремонт на рекомендованных страховыми станциях делают плохо.
Псевдоборьба с мошенниками.Оригинальные запчасти вытеснят, увы, китайские аналоги.
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Арина Милая

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Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Обсуждение поправок уже состоялось в Госдуме. Первое чтение в нижней палате парламента прошло еще в декабре 2016-го. Теперь же Центробанк РФ доработал ряд документов, согласно которым выбор потерпевшим СТО осуществляется из списка сервисов, предоставленных страховщиком. При этом предельный срок ремонта составляет 35 рабочих дней. Кроме того, будет увеличен срок гарантии на проведенные ремонтные работы – до 6 месяцев вместо предлагаемых ранее 2 месяцев. Однако общественные организации и защитники прав автомобилистов негодуют: в любом случае предоставление ремонта вместо денег – это фактически ущемление прав автовладельцев. {{material_116091}} Как считает член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов, замена выплат по полису обязательного страхования натуральным возмещением – не решение проблем для граждан. Недовольства из-за недоступности полисов превратятся в недовольства действиями страховщиков и сервисных центров, то есть в сферу, где потребитель будет сталкиваться с качеством ремонта. Вот только в этом случае потребителю будет довольно трудно защитить свои права самостоятельно, ведь сервисные центры смогут переложить ответственность на страховую компанию. Депутат Ярослав Нилов убежден, что с новшеством необходимо повременить. Должна быть учтена, как минимум, полная ответственность страховых компаний. По мнению парламентария, необходимо также установить разумные сроки ремонта, штрафы за их нарушение, указать четкие критерии максимального расстояния, на котором должен находиться сервис от населенного пункта, чтобы человека не направляли на ремонт в другой конец страны. Следует просчитать и учесть реальную рыночную стоимость деталей, чтобы люди не ждали по полгода китайские аналоги, оставаясь без автомобиля. Наконец, должен быть единый список лицензированных сервисов и право у потребителя выбирать, в каком из них ему проходить обслуживание.{{gallery_205}} «Если страховые компании не хотят и дальше бесконечно судиться, им нужно срочно менять отношение к автовладельцам. Если в дальнейшем планируется через поспешное принятие этого закона сместить свою ответственность на ремонтные мастерские и сервисы, то этого не получится. По судам будут ходить и страховые компании, и ремонтные конторы. В итоге нас ожидает социальная напряженность в преддверии выборов президента», - добавил депутат.Сами же автомобилисты обеспокоены другим. Законопроект фактически отбирает у человека выбор, как ремонтироваться и где. Зачастую «гаражные» мастера справляются с работой лучше любого дилера, или, например, ремонт может осуществить сам автовладелец. Наконец, его в принципе могут не смущать вмятины на бампере. По факту же его принудят идти ремонтироваться в рекомендованную компанию.{{person_13_Мастерские, которые будут работать со страховщиками, не смогут делать качественные ремонты. Все потому, что мастерским также нужно зарабатывать, а методика расчета денежных средств на ремонт слишком занижена от реальной стоимости запчастей. Мастерским придется закупать дешевые китайские запчасти, а про качество установки всем и так прекрасно известно. Когда я решил отправить свой автомобиль в сервис страховщика, ремонт бампера затянулся на полгода, а качество работ оставляло желать лучшего. Бампер даже не закрепили на все крепления. Подобные нарекания не редкость, в соцсетях об этом многие пишут, но страховщики пытаются протащить этот закон.}} Не исключено, что тарифы на полисы в связи с переменами могут снова подорожать. Хотя ежегодно страховщики только по ОСАГО получают многомиллиардную прибыль, всю статистику можно увидеть на сайте ЦБ РФ. Впрочем, сами страховые компании считают «натуральное» ОСАГО нужно мерой, дескать, такое возмещение и еОСАГО – это два параллельных процесса, которые помогли бы решить проблему серых «автоюристов» и критичных регионов в ОСАГО. {{person_14_К сожалению, пока мы наблюдаем лишь старт одной из инициатив. Вместе с тем отсутствие закона о натуральном возмещении в ОСАГО с каждым часом приближает коллапс рынка, оставляя для потенциальных мошенников огромные лакуны в законодательстве и позволяя ими пользоваться с целью не совсем честного обогащения на рядовых автовладельцах.}} Что касается тарифов то здесь, по мнению эксперта, все будет зависеть от позиции ЦБ как регулятора тарифообразования на рынке. Центробанк, в свою очередь, станет опираться на анализ убыточности по данному виду страхования. И уже в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с убыточностью, определит стоимость полисов. Она может вырасти, тогда как занижение выплат по полису обязательного страхования порой достигает 40%. {{person_12_В ценовых справочниках РСА, по которым производятся все расчеты, стоимость запасных частей и материалов, а также расценки на нормо-часы работ, в большинстве случаев занижены, по сравнению со среднерыночными значениями. В результате, полученные клиентами суммы зачастую покрывают стоимость восстановительного ремонта только на 60-80%. Если говорить о частых причинах полных отказов в выплате, то на данный момент «лидируют» 2 мотива. Первый - вердикт, что имеющийся полис ОСАГО по факту оказывается недействительным. Второй мотив – отказ по причине того, что элементы транспортного средства до момента ДТП уже были повреждены.}} {{person_3_Инициативу не поддерживаю. Задача страховой компании - выплатить полученный ущерб в рамках договора страхования. Остальное люди в состоянии решить самостоятельно. Лучше бы сосредоточились на скорости выплаты и точности суммы. Зачастую, при авариях с повреждениями в 50-70 тыс. рублей, платят 25 тысяч. Как такое возможно?...}} Остается надеяться, что новый законопроект в конечном итоге не пройдет. Пока же специалисты рекомендуют: при осмотре повреждений экспертом страховой компании обязательно принимайте в этом активное участие, отстаивайте свою позицию, и не подписывайте то, с чем не согласны. В случае затягивания со сроками платежа или получения заниженной суммы выплаты оперативно направляйте письменные жалобы/претензии как в саму страховую компанию, так и в РСА и в ЦБ. В случае, если проблема не разрешается более разумного срока, обращайтесь в суд самостоятельно или при помощи юристов. Затраты на них, скорее всего, будут компенсированы решением судьи.
2017-01-20
Автор: Арина Милая
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