Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Обсуждение поправок уже состоялось в Госдуме. Первое чтение в нижней палате парламента прошло еще в декабре 2016-го. Теперь же Центробанк РФ доработал ряд документов, согласно которым выбор потерпевшим СТО осуществляется из списка сервисов, предоставленных страховщиком. При этом предельный срок ремонта составляет 35 рабочих дней. Кроме того, будет увеличен срок гарантии на проведенные ремонтные работы – до 6 месяцев вместо предлагаемых ранее 2 месяцев. Однако общественные организации и защитники прав автомобилистов негодуют: в любом случае предоставление ремонта вместо денег – это фактически ущемление прав автовладельцев.
Депутат Ярослав Нилов убежден, что с новшеством необходимо повременить. Должна быть учтена, как минимум, полная ответственность страховых компаний. По мнению парламентария, необходимо также установить разумные сроки ремонта, штрафы за их нарушение, указать четкие критерии максимального расстояния, на котором должен находиться сервис от населенного пункта, чтобы человека не направляли на ремонт в другой конец страны. Следует просчитать и учесть реальную рыночную стоимость деталей, чтобы люди не ждали по полгода китайские аналоги, оставаясь без автомобиля. Наконец, должен быть единый список лицензированных сервисов и право у потребителя выбирать, в каком из них ему проходить обслуживание.
Сами же автомобилисты обеспокоены другим. Законопроект фактически отбирает у человека выбор, как ремонтироваться и где. Зачастую «гаражные» мастера справляются с работой лучше любого дилера, или, например, ремонт может осуществить сам автовладелец. Наконец, его в принципе могут не смущать вмятины на бампере. По факту же его принудят идти ремонтироваться в рекомендованную компанию.
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Мастерские, которые будут работать со страховщиками, не смогут делать качественные ремонты. Все потому, что мастерским также нужно зарабатывать, а методика расчета денежных средств на ремонт слишком занижена от реальной стоимости запчастей. Мастерским придется закупать дешевые китайские запчасти, а про качество установки всем и так прекрасно известно. Когда я решил отправить свой автомобиль в сервис страховщика, ремонт бампера затянулся на полгода, а качество работ оставляло желать лучшего. Бампер даже не закрепили на все крепления. Подобные нарекания не редкость, в соцсетях об этом многие пишут, но страховщики пытаются протащить этот закон.
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Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»
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К сожалению, пока мы наблюдаем лишь старт одной из инициатив. Вместе с тем отсутствие закона о натуральном возмещении в ОСАГО с каждым часом приближает коллапс рынка, оставляя для потенциальных мошенников огромные лакуны в законодательстве и позволяя ими пользоваться с целью не совсем честного обогащения на рядовых автовладельцах.
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Официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук
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В ценовых справочниках РСА, по которым производятся все расчеты, стоимость запасных частей и материалов, а также расценки на нормо-часы работ, в большинстве случаев занижены, по сравнению со среднерыночными значениями. В результате, полученные клиентами суммы зачастую покрывают стоимость восстановительного ремонта только на 60-80%. Если говорить о частых причинах полных отказов в выплате, то на данный момент «лидируют» 2 мотива. Первый - вердикт, что имеющийся полис ОСАГО по факту оказывается недействительным. Второй мотив – отказ по причине того, что элементы транспортного средства до момента ДТП уже были повреждены.
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Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
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Инициативу не поддерживаю. Задача страховой компании - выплатить полученный ущерб в рамках договора страхования. Остальное люди в состоянии решить самостоятельно. Лучше бы сосредоточились на скорости выплаты и точности суммы. Зачастую, при авариях с повреждениями в 50-70 тыс. рублей, платят 25 тысяч. Как такое возможно?...
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Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
|Есть ли плюсы? Верится в это с трудом...
|Как правило, ремонт на рекомендованных страховыми станциях делают плохо.
|Псевдоборьба с мошенниками.
|Оригинальные запчасти вытеснят, увы, китайские аналоги.
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