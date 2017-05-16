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16 мая 2017, 21:07

Ремонтировать – хорошо. Давать информацию с орфографической ошибкой - стыдно

Самым проблемным (и Яндекс-Пробки не даст соврать) местом на петербургской Кольцевой сегодня является участок на пересечении с Колтушским шоссе – тот самый, что прорезает собой Ржевский лесопарк.
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  Ремонтировать – хорошо. Давать информацию с орфографической ошибкой - стыдно Ремонтировать – хорошо. Давать информацию с орфографической ошибкой - стыдно Ремонтировать – хорошо. Давать информацию с орфографической ошибкой - стыдно Ремонтировать – хорошо. Давать информацию с орфографической ошибкой - стыдно
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фото
  

Здесь уже который день проводятся работы по замене деформационного шва. Средь бела дня транспортный поток здесь еще более-менее динамичен – сужение проезжей части на 2 полосы (из действующих 4 полос) худо-бедно обеспечивает пропускную способность. Другое дело – часы пик: затор растягивается на 4 км, а иногда и больше.

Как показывает практика, наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на внутреннем кольце указанного участка. До начала ремонтных ограничений машины стоят в 4 основных ряда плюс частенько задействован самый крайний правый.

Проблемы здесь будут еще не один день. Специалисты ООО «Евро ТрансСтрой», освежающие этот участок КАД, планируют успеть закончить работы до 1 июня 2017-го. Так что, запасаемся терпением…

Кстати

Обращаем внимание руководства ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург», в чьем ведении находится петербургская Кольцевая, на один неприятный для этой организации нюанс. Информационный щит, установленный на ремонтируемом участке, вопиет к орфографической справедливости: правильное написание «Мурманское шоссе» - у нас, но никак не на дорожном щите. Машины в зоне затора передвигаются медленно и прочитать хорошо обозреваемую информацию с ошибкой способны тысячи жителей культурной столицы и гостей города (приносим извинения за качество фотографии, сделанной сквозь лобовое стекло автомобиля).

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Ремонтировать – хорошо. Давать информацию с орфографической ошибкой - стыдно
Здесь уже который день проводятся работы по замене деформационного шва. Средь бела дня транспортный поток здесь еще более-менее динамичен – сужение проезжей части на 2 полосы (из действующих 4 полос) худо-бедно обеспечивает пропускную способность. Другое дело – часы пик: затор растягивается на 4 км, а иногда и больше. Как показывает практика, наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на внутреннем кольце указанного участка. До начала ремонтных ограничений машины стоят в 4 основных ряда плюс частенько задействован самый крайний правый. Проблемы здесь будут еще не один день. Специалисты ООО «Евро ТрансСтрой», освежающие этот участок КАД, планируют успеть закончить работы до 1 июня 2017-го. Так что, запасаемся терпением…КстатиОбращаем внимание руководства ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург», в чьем ведении находится петербургская Кольцевая, на один неприятный для этой организации нюанс. Информационный щит, установленный на ремонтируемом участке, вопиет к орфографической справедливости: правильное написание «Мурманское шоссе» - у нас, но никак не на дорожном щите. Машины в зоне затора передвигаются медленно и прочитать хорошо обозреваемую информацию с ошибкой способны тысячи жителей культурной столицы и гостей города (приносим извинения за качество фотографии, сделанной сквозь лобовое стекло автомобиля).
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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