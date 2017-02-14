Ремонту дорог нужен «свод правил»
«Ключевым показателем должна стать интенсивность движения транспортных средств по дорогам, - заявил г губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. – В районах, близких к Санкт-Петербургу, нагрузка на дорожное полотно намного выше, следовательно, износ происходит быстрее. Поэтому в правилах должен быть заложен коэффициент, который будет это учитывать».
По словам губернатора, принятие подобного «свода правил» позволит областному правительству пропорционально направлять средства на проведение текущего и капитального ремонта, организацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и выделения субсидий на ремонт дорог местного значения в муниципальных районах.
«Нам следует ввести в практику сдачу в аренду участков дорог, по которым осуществляется вывоз нерудных материалов или леса, - заметил Александр Дрозденко. - Пусть коммерсанты, разрушающие дорожное полотно, заплатив минимальную арендную плату, основные средства тратят на содержание и ремонт трасс, которые они привели в ненормативное состояние».
Справка
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области за 2 года в регионе введено в эксплуатацию после ремонта 370 км трасс регионального значения и 381 км муниципальных дорог. В 2017-м ремонт дорог регионального значения запланирован в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Приозерском и Тихвинском районах.
Общая протяжённость сети автодорог дорог общего пользования регионального значения составляет 9 671,5 км. Протяженность дорог местного значения - 11 134,4 км.
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