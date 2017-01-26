Renault 8 Gordini заявлен на ралли ретроавтомобилей в Монте-Карло
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Экипажи Renault Classic стартуют в Барселоне 27 января и прибудут в Монако 1 февраля. Авто стало одним из самых популярных за всю историю марки, могло разгоняться до 175 км/ч и было доступным по цене.
Модель появилась в 1964 году. Кубок Gordini, стартовавший в том же году, сыграл ключевую роль в создании легенды об автомобиле, дополнив его спортивными достижениями. Многие гонщики учились за его рулем. В 1970 году Renault 8 Gordini уступил место модели Renault 12 с тем же названием.
4 Renault 8 Gordini, выставленные Renault на ралли, оснащаются шинами Michelin X M + S 89 с типоразмером 135X15, которые задействовались на прошлых гонках.
Renault 8 Gordini заявлен на ралли ретроавтомобилей в Монте-Карло
Модель появилась в 1964 году. Кубок Gordini, стартовавший в том же году, сыграл ключевую роль в создании легенды об автомобиле, дополнив его спортивными достижениями. Многие гонщики учились за его рулем. В 1970 году Renault 8 Gordini уступил место модели Renault 12 с тем же названием. 4 Renault 8 Gordini, выставленные Renault на ралли, оснащаются шинами Michelin X M + S 89 с типоразмером 135X15, которые задействовались на прошлых гонках.
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