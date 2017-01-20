Renault анонсировала новинки ближайших лет

Компания презентует новую линейку LCV в конце следующей недели в рамках брюссельского автосалона. Старт продаж новинок планируется не раньше 2018 года.
В рамках автосалона пройдет показ таких моделей, как Kangoo ZE, Master ZE, а также Twizy и Zoe. Kangoo ZE получил электродвигатель с зарядкой аккумулятора на 270 км, Master ZE способен проехать 200 км.
Особенностями Twizy и Zoe является их экологичность, что, по мнению французов, должно заинтересовать потенциальных покупателей.
Добавим также, что на 2018 год назначена премьера обновленного Duster.
В рамках автосалона пройдет показ таких моделей, как Kangoo ZE, Master ZE, а также Twizy и Zoe. Kangoo ZE получил электродвигатель с зарядкой аккумулятора на 270 км, Master ZE способен проехать 200 км.Особенностями Twizy и Zoe является их экологичность, что, по мнению французов, должно заинтересовать потенциальных покупателей. Добавим также, что на 2018 год назначена премьера обновленного Duster.
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