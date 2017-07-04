4 июля 2017, 12:00

Renault будет продавать в России новый Dokker

Российское подразделение Renault расширяет свою линейку коммерческого транспорта и представляет новый коммерческий автомобиль Dokker. Автомобиль предложат в двух вариантах – пассажирском и грузопассажирском.
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Пассажирская версия с 5-местным салоном отличается одним из самых больших в своем классе багажным отделением в 800 литров. Складывающиеся переднее пассажирское и задние сидения позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз.

Коммерческая версия имеет грузоподъемность 750 кг и до 4 кубометров полезного объема. Оба варианта автомобиля имеют сдвижные двери большой площади, которые позволяют осуществлять быструю погрузку-разгрузку.

Новый Renault Dokker будет доступен в России до конца 2017 года.  По итогам 2016 года на европейском рынке легких коммерческих автомобилей продажи французской марки выросли на 9,9% до 296 187 машин, а рыночная доля составила 14,8%.

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Renault будет продавать в России новый Dokker
{{material_119707}}Пассажирская версия с 5-местным салоном отличается одним из самых больших в своем классе багажным отделением в 800 литров. Складывающиеся переднее пассажирское и задние сидения позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз. Коммерческая версия имеет грузоподъемность 750 кг и до 4 кубометров полезного объема. Оба варианта автомобиля имеют сдвижные двери большой площади, которые позволяют осуществлять быструю погрузку-разгрузку.Новый Renault Dokker будет доступен в России до конца 2017 года.  По итогам 2016 года на европейском рынке легких коммерческих автомобилей продажи французской марки выросли на 9,9% до 296 187 машин, а рыночная доля составила 14,8%.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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