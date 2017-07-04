4 июля 2017, 12:00
Renault будет продавать в России новый Dokker
Российское подразделение Renault расширяет свою линейку коммерческого транспорта и представляет новый коммерческий автомобиль Dokker. Автомобиль предложат в двух вариантах – пассажирском и грузопассажирском.
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Коммерческая версия имеет грузоподъемность 750 кг и до 4 кубометров полезного объема. Оба варианта автомобиля имеют сдвижные двери большой площади, которые позволяют осуществлять быструю погрузку-разгрузку.
Новый Renault Dokker будет доступен в России до конца 2017 года. По итогам 2016 года на европейском рынке легких коммерческих автомобилей продажи французской марки выросли на 9,9% до 296 187 машин, а рыночная доля составила 14,8%.
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