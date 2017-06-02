Renault будет развивать электромобили в Санкт-Петербурге
Власти города планируют на основе мирового опыта определить ключевые объекты городской инфраструктуры рекреационных зон для запуска проекта по электрокаршерингу. Специалисты разработают целевые маршруты, а также зарядную инфраструктуру на территории рекреационных зон.
Renault Россия поставит необходимое количество электромобилей, окажет необходимую поддержку по вопросам внедрения и распространения электромобильных технологий, а также будет участвовать в совместной с Санкт-Петербургом подготовке предложений к законодательным инициативам для создания благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов. ПАО «Россети» выступит энергетическим партнером проекта.
Планируемый общий размер инвестиций по проекту составляет 100 млн рублей. Его реализация позволит модернизировать туристическую инфраструктуру и даст возможность развития экологически чистого транспорта.
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