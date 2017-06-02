2 июня 2017, 16:39

Renault будет развивать электромобили в Санкт-Петербурге

Администрация Санкт-Петербурга, Renault Россия и ПАО «Россети» подписали соглашение по внедрению городской электромобильности и транспортной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга. Стороны будут развивать направление экологичного транспорта в Северной столице.
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Власти города планируют на основе мирового опыта определить ключевые объекты городской инфраструктуры рекреационных зон для запуска проекта по электрокаршерингу. Специалисты разработают целевые маршруты, а также зарядную инфраструктуру на территории рекреационных зон.

Renault Россия поставит необходимое количество электромобилей, окажет необходимую поддержку по вопросам внедрения и распространения электромобильных технологий, а также будет участвовать в совместной с Санкт-Петербургом подготовке предложений к законодательным инициативам для создания благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов. ПАО «Россети» выступит энергетическим партнером проекта.

Планируемый общий размер инвестиций по проекту составляет 100 млн рублей. Его реализация позволит модернизировать туристическую инфраструктуру и даст возможность развития экологически чистого транспорта.

Дизайн и тюнинг Рено

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Renault будет развивать электромобили в Санкт-Петербурге
Власти города планируют на основе мирового опыта определить ключевые объекты городской инфраструктуры рекреационных зон для запуска проекта по электрокаршерингу. Специалисты разработают целевые маршруты, а также зарядную инфраструктуру на территории рекреационных зон.Renault Россия поставит необходимое количество электромобилей, окажет необходимую поддержку по вопросам внедрения и распространения электромобильных технологий, а также будет участвовать в совместной с Санкт-Петербургом подготовке предложений к законодательным инициативам для создания благоприятных условий развития зарядной инфраструктуры, технических стандартов и регламентов. ПАО «Россети» выступит энергетическим партнером проекта.Планируемый общий размер инвестиций по проекту составляет 100 млн рублей. Его реализация позволит модернизировать туристическую инфраструктуру и даст возможность развития экологически чистого транспорта.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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