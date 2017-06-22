22 июня 2017, 12:41
Renault Captur получил новую лимитированную версию
Японским покупателям теперь доступна ограниченная по тиражу версия Cannes кроссовера Renault Captur. Автомобиль разработан специально к 70-летию Каннского фестиваля, выпущено всего 50 экземпляров.
Спецверсия модели доступна с 1,2-литровым бензиновым мотором 118 л.с., который работает в паре с «роботом». Предусмотрен только передний привод.
От обычного варианта Captur новинку отличает сочетание черного и белого цветов в оформлении: кузов окрашен в белый цвет, а крыша, стойки и корпуса наружных зеркал – в черный.
Вокруг центральной консоли и блока управления климат-контролем появилась синяя окантовка, а на педалях алюминиевые накладки. В список оснащения лимитированного Captur также вошла мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором. На японском рынке стоимость кроссовера составляет 2 890 000 йен, что по действующему курсу соответствует 1 560 000 рублей.
Отметим, что Renault еще в марте, в рамках автомобильного салона в Женеве, рассекретила облик обновленного кроссовера Captur. В новой версии имеется светодиодная оптика и полностью стеклянная крыша. Увеличился спектр цветов кузова – в линейке есть оттенки Atacama Orange и Ocean Blue, а для стеклянной крыши доступен Platinum Gray. Что касается начинки автомобиля, то здесь кардинальных изменений нет. Новый Captur предложен с прежними бензиновыми 0,9- и 1,2-литровыми моторами, а также с турбированным 1,5-литровым «дизелем». Ожидается, что эта вариация будет поставляться в Европу.
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