Renault Captur вышел на рынок Бразилии

На южноамериканском рынке производитель решил оставить название Captur, а не Kaptur, как в России. Дизайн и техническая составляющая новинки совпадает с российской версией Kaptur.
Отметим, что начальная комплектация Captur для рынка Южной Америки уже включает 4 подушки безопасности и электрические зеркала. В то же время у кроссовера для бразильского рынка отсутствует полный привод.
Силовые установки объемом 1,6 и 2 литра доработаны для использования в качестве топлива бензина и этанола. Мощность моторов несколько изменилась: 1,6-литровый выдает 118 л.с. на бензине и 120 л.с. на этаноле, 2-литровый - 143 л.с. и 148 л.с.
Коробки передач предусмотрены такие же, как для российской версии Kaptur, однако версия с топовым двигателем предусматривает только 4-ступенчатый «автомат».
Напомним, что Renault Kaptur доступен в России с двигателями объемом 1,6 и 2 литра. Базовая комплектация с 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л.с., моноприводом и 5-ступенчатой механикой стоит 879 000 рублей.
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Отметим, что начальная комплектация Captur для рынка Южной Америки уже включает 4 подушки безопасности и электрические зеркала. В то же время у кроссовера для бразильского рынка отсутствует полный привод. Силовые установки объемом 1,6 и 2 литра доработаны для использования в качестве топлива бензина и этанола. Мощность моторов несколько изменилась: 1,6-литровый выдает 118 л.с. на бензине и 120 л.с. на этаноле, 2-литровый - 143 л.с. и 148 л.с. Коробки передач предусмотрены такие же, как для российской версии Kaptur, однако версия с топовым двигателем предусматривает только 4-ступенчатый «автомат». Напомним, что Renault Kaptur доступен в России с двигателями объемом 1,6 и 2 литра. Базовая комплектация с 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л.с., моноприводом и 5-ступенчатой механикой стоит 879 000 рублей.
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