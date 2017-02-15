15 февраля 2017, 17:08

Renault Captur вышел на рынок Бразилии

На южноамериканском рынке производитель решил оставить название Captur, а не Kaptur, как в России. Дизайн и техническая составляющая новинки совпадает с российской версией Kaptur.
Отметим, что начальная комплектация Captur для рынка Южной Америки уже включает 4 подушки безопасности и электрические зеркала. В то же время у кроссовера для бразильского рынка отсутствует полный привод.
 
Силовые установки объемом 1,6 и 2 литра доработаны для использования в качестве топлива бензина и этанола. Мощность моторов несколько изменилась: 1,6-литровый выдает 118 л.с. на бензине и 120 л.с. на этаноле, 2-литровый - 143 л.с. и 148 л.с.
 
Коробки передач предусмотрены такие же, как для российской версии Kaptur, однако версия с топовым двигателем предусматривает только 4-ступенчатый «автомат».
 
Напомним, что Renault Kaptur доступен в России с двигателями объемом 1,6 и 2 литра. Базовая комплектация с 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л.с., моноприводом и 5-ступенчатой механикой стоит 879 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Рено Каптур, Captur

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Slavyan83
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Renault Kaptur
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
879 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
759 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
634 990 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
605 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
879 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
759 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
634 990 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
605 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Kaptur
Renault Captur вышел на рынок Бразилии
Отметим, что начальная комплектация Captur для рынка Южной Америки уже включает 4 подушки безопасности и электрические зеркала. В то же время у кроссовера для бразильского рынка отсутствует полный привод. Силовые установки объемом 1,6 и 2 литра доработаны для использования в качестве топлива бензина и этанола. Мощность моторов несколько изменилась: 1,6-литровый выдает 118 л.с. на бензине и 120 л.с. на этаноле, 2-литровый - 143 л.с. и 148 л.с. Коробки передач предусмотрены такие же, как для российской версии Kaptur, однако версия с топовым двигателем предусматривает только 4-ступенчатый «автомат». Напомним, что Renault Kaptur доступен в России с двигателями объемом 1,6 и 2 литра. Базовая комплектация с 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л.с., моноприводом и 5-ступенчатой механикой стоит 879 000 рублей.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG