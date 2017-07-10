Renault достигла рекордной доли в России
Одним из самых успешных месяцев для компании стал июнь – продажи составили 12 239 автомобилей, что на 21,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, а рыночная доля достигла 8,7% (+0,5%). Такие результаты стали продолжением позитивного тренда, который компания демонстрировала на протяжении прошлого года.
Важную роль в укреплении позиций бренда на российском рынке сыграл кроссовер Kaptur. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах – от концепции автомобиля и до постановки на конвейер – принимали участие российские специалисты. Производство глобальной модели началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве.
Значительный вклад в увеличение объема продаж внес онлайн-шоурум компании, через который продано уже более 6 000 автомобилей. В этом году клиентам стал доступен весь модельный ряд Renault, среди которого наибольшей популярностью пользуется Kaptur. Помимо этого, Renault Россия стала первой компанией на российском рынке, открывшей продажи новой модели в первую очередь в онлайн-шоуруме.
Сейчас полным ходом идет реализация наиболее широкомасштабного и долговременного экспортного проекта для российского автопрома, стартовавшего в конце 2016 года: поставки сваренных и окрашенных кузовов для Logan в Алжир. Renault является первым и единственным производителем пассажирских автомобилей в России, который экспортирует кузова автомобилей в дальнее зарубежье, в 2017 году планируется поставить более 15 000 кузовов.
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