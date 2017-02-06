Renault Duster назван самым популярным автомобилем в России
Вконтакте
Facebook
По данным автоэкспертов, продажи кроссовера на российском авторынке за год увеличились в 4 раза. Таким образом, Duster стал лидером в списке наиболее популярных автомобилей на территории России.
Одновременно названы регионы-лидеры по продажам легковых автомобилей. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Подмосковье, чья доля на рынке составляет 12 %. Затем следует Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.
В прошлом году на российском рынке было реализовано 5 193 200 легковых (новых и подержанных) автомобилей. Этот показатель на 6 % выше, чем в 2015 году.
Renault Duster назван самым популярным автомобилем в России
Одновременно названы регионы-лидеры по продажам легковых автомобилей. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Подмосковье, чья доля на рынке составляет 12 %. Затем следует Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область. В прошлом году на российском рынке было реализовано 5 193 200 легковых (новых и подержанных) автомобилей. Этот показатель на 6 % выше, чем в 2015 году.
В избранное