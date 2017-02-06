6 февраля 2017, 12:14

Renault Duster назван самым популярным автомобилем в России

По данным автоэкспертов, продажи кроссовера на российском авторынке за год увеличились в 4 раза. Таким образом, Duster стал лидером в списке наиболее популярных автомобилей на территории России.
Одновременно названы регионы-лидеры по продажам легковых автомобилей. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Подмосковье, чья доля на рынке составляет 12 %. Затем следует Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.
 
В прошлом году на российском рынке было реализовано 5 193 200 легковых (новых и подержанных) автомобилей. Этот показатель на 6 % выше, чем в 2015 году.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Renault Duster назван самым популярным автомобилем в России
Одновременно названы регионы-лидеры по продажам легковых автомобилей. Первую строчку рейтинга заняли Москва и Подмосковье, чья доля на рынке составляет 12 %. Затем следует Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область. В прошлом году на российском рынке было реализовано 5 193 200 легковых (новых и подержанных) автомобилей. Этот показатель на 6 % выше, чем в 2015 году.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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