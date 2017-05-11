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11 мая 2017, 18:54

Renault Duster не прошел краш-тест Global NCAP. Видео

Проходившая испытание базовая комплектация кроссовера Renault Duster не смогла получить ни одной «звезды» в краш-тесте. Неудовлетворительную оценку получил вариант, предназначенный для индийского рынка.
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Важно учесть, что авто для Индии не оборудован подушками безопасности, потому и не смог набрать ни одной «звезды» в общем рейтинге и в рейтинге защиты водителя и взрослого пассажира. 2 пункта машина получила за защиту пассажира-ребенка на втором ряду сидений. Россиянам стоит напомнить, что Duster российской сборки оснащается подушкой безопасности водителя уже в базовой версии.
 
По просьбе автопроизводителя Renault в краш-тесте также принял участие Duster с единственной фронтальной подушкой безопасности водителя — общий рейтинг также составил 0 «звезд», но за защиту водителя машина получила уже 3 «звезды». Степень защиты пассажира-ребенка осталась прежней.
 
Добавим, что Duster – не единственное авто, небезопасное для водителя и пассажира. Ранее 0 «звезд» в краш-тесте набрали Renault Kwid, Suzuki Maruti Alto, Swift, Celerio, Eeco, Hyundai Eon, i10, Volkswagen Polo, Ford Figo, Datsun Go, Mahindra Scorpio, Chevrolet Enjoy, Tata Zest и Nano.
 
Интересно, что аналогичная модель в латинской версии NCAP, испытанная 2 года назад, получила 4 «звезды». Дело в том, что в южноамериканской модели стоит большая подушка безопасности, которая в случае ЧП на дороге способна погашать энергию удара.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143 143
Объем двигателя1998 1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл10.1 10.1
Загородный цикл6.5 6.5
Смешанный цикл7.8 7.8
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Renault Duster не прошел краш-тест Global NCAP. Видео
Важно учесть, что авто для Индии не оборудован подушками безопасности, потому и не смог набрать ни одной «звезды» в общем рейтинге и в рейтинге защиты водителя и взрослого пассажира. 2 пункта машина получила за защиту пассажира-ребенка на втором ряду сидений. Россиянам стоит напомнить, что Duster российской сборки оснащается подушкой безопасности водителя уже в базовой версии. По просьбе автопроизводителя Renault в краш-тесте также принял участие Duster с единственной фронтальной подушкой безопасности водителя — общий рейтинг также составил 0 «звезд», но за защиту водителя машина получила уже 3 «звезды». Степень защиты пассажира-ребенка осталась прежней. Добавим, что Duster – не единственное авто, небезопасное для водителя и пассажира. Ранее 0 «звезд» в краш-тесте набрали Renault Kwid, Suzuki Maruti Alto, Swift, Celerio, Eeco, Hyundai Eon, i10, Volkswagen Polo, Ford Figo, Datsun Go, Mahindra Scorpio, Chevrolet Enjoy, Tata Zest и Nano. Интересно, что аналогичная модель в латинской версии NCAP, испытанная 2 года назад, получила 4 «звезды». Дело в том, что в южноамериканской модели стоит большая подушка безопасности, которая в случае ЧП на дороге способна погашать энергию удара.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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