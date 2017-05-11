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11 мая 2017, 18:54
Renault Duster не прошел краш-тест Global NCAP. Видео
Проходившая испытание базовая комплектация кроссовера Renault Duster не смогла получить ни одной «звезды» в краш-тесте. Неудовлетворительную оценку получил вариант, предназначенный для индийского рынка.
Важно учесть, что авто для Индии не оборудован подушками безопасности, потому и не смог набрать ни одной «звезды» в общем рейтинге и в рейтинге защиты водителя и взрослого пассажира. 2 пункта машина получила за защиту пассажира-ребенка на втором ряду сидений. Россиянам стоит напомнить, что Duster российской сборки оснащается подушкой безопасности водителя уже в базовой версии.
По просьбе автопроизводителя Renault в краш-тесте также принял участие Duster с единственной фронтальной подушкой безопасности водителя — общий рейтинг также составил 0 «звезд», но за защиту водителя машина получила уже 3 «звезды». Степень защиты пассажира-ребенка осталась прежней.
Добавим, что Duster – не единственное авто, небезопасное для водителя и пассажира. Ранее 0 «звезд» в краш-тесте набрали Renault Kwid, Suzuki Maruti Alto, Swift, Celerio, Eeco, Hyundai Eon, i10, Volkswagen Polo, Ford Figo, Datsun Go, Mahindra Scorpio, Chevrolet Enjoy, Tata Zest и Nano.
Интересно, что аналогичная модель в латинской версии NCAP, испытанная 2 года назад, получила 4 «звезды». Дело в том, что в южноамериканской модели стоит большая подушка безопасности, которая в случае ЧП на дороге способна погашать энергию удара.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
|Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|143
|143
|Объем двигателя
|1998
|1998
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|10.1
|10.1
|Загородный цикл
|6.5
|6.5
|Смешанный цикл
|7.8
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
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