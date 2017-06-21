21 июня 2017, 07:38
Renault Duster российской сборки поедет по Катару, Оману и Кувейту
Компания «Рено Россия» намерена поставлять кроссоверы Renault Duster в страны Ближнего Востока, а именно - в ОАЭ, Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Катар. Всего в этом году в них будет поставлено порядка 6 000 Renault Duster.
Экспортные поставки модели на Ближний Восток де-факто уже стартовали. Около 500 вседорожников с передним приводом, 2-литровым агрегатом и коробкой-«автоматом» отправились в порты Кувейта, Дубая и Абу-Даби. При этом производитель адаптировал вседорожники под условия стран Персидского залива.
Отметим, что за год экспортировано 12 000 ед. кроссоверов данной марки. Руководство компании стремиться к расширению присутствия машин Renault на мировом рынке, поэтому Ближний Восток, Африка и Азия считаются приоритетными направлениями.
Добавим также, что сутки остаются до официального представления Renault Duster второго поколения. Событие запланировано в Париже на 22 июня.
В интернет-источниках некоторое время назад стали доступны шпионские снимки с дорожных тестов модели. Вполне вероятно, что в основу модели вошла база CMF Renault-Nissan,на которой были построены Nissan Qashqai и Renault Kadjar. В новой Dacia Duster разработчики установили новые пружины амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости.
Ожидается, что модель получит экологические двигатели, а внешний вид кардинально изменится.
Под капотом имеется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат».
Кроссовер после обновления станет габаритнее и просторнее, чем модель текущей генерации. Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бамперы и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала.
По некоторым данным, пока не подтвержденным производителем, Duster будет доступен в 7-местном исполнении, но вариант с двумя рядами сидений также останется доступен покупателям.
По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|143
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.1
|Загородный цикл
|6.5
|Смешанный цикл
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
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