21 июня 2017, 07:38

Renault Duster российской сборки поедет по Катару, Оману и Кувейту

Компания «Рено Россия» намерена поставлять кроссоверы Renault Duster в страны Ближнего Востока, а именно - в ОАЭ, Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Катар. Всего в этом году в них будет поставлено порядка 6 000 Renault Duster.
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Экспортные поставки модели на Ближний Восток де-факто уже стартовали. Около 500 вседорожников с передним приводом, 2-литровым агрегатом и коробкой-«автоматом» отправились в порты Кувейта, Дубая и Абу-Даби. При этом производитель адаптировал вседорожники под условия стран Персидского залива. 
 
Отметим, что за год экспортировано 12 000 ед. кроссоверов данной марки. Руководство компании стремиться к расширению присутствия машин Renault на мировом рынке, поэтому Ближний Восток, Африка и Азия считаются приоритетными направлениями.
 
Добавим также, что сутки остаются до официального представления Renault Duster второго поколения. Событие запланировано в Париже на 22 июня.
 
В интернет-источниках некоторое время назад стали доступны шпионские снимки с дорожных тестов модели. Вполне вероятно, что в основу модели вошла база CMF Renault-Nissan,на которой были построены Nissan Qashqai и Renault Kadjar. В новой Dacia Duster разработчики установили новые пружины амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости. 
Renault Duster
Выпускается с 2012 г.
Новый от 629 000 до 994 990 Р
Объявлений: 814
Отзывов: 8
 
Ожидается, что модель получит экологические двигатели, а внешний вид кардинально изменится. 
Под капотом имеется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат».
 
Кроссовер после обновления станет габаритнее и просторнее, чем модель текущей генерации. Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бамперы и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала.
 
По некоторым данным, пока не подтвержденным производителем, Duster будет доступен в 7-местном исполнении, но вариант с двумя рядами сидений также останется доступен покупателям.
По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Рено Дастер, Дустер

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Renault Duster российской сборки поедет по Катару, Оману и Кувейту
Экспортные поставки модели на Ближний Восток де-факто уже стартовали. Около 500 вседорожников с передним приводом, 2-литровым агрегатом и коробкой-«автоматом» отправились в порты Кувейта, Дубая и Абу-Даби. При этом производитель адаптировал вседорожники под условия стран Персидского залива.  Отметим, что за год экспортировано 12 000 ед. кроссоверов данной марки. Руководство компании стремиться к расширению присутствия машин Renault на мировом рынке, поэтому Ближний Восток, Африка и Азия считаются приоритетными направлениями. Добавим также, что сутки остаются до официального представления Renault Duster второго поколения. Событие запланировано в Париже на 22 июня. В интернет-источниках некоторое время назад стали доступны шпионские снимки с дорожных тестов модели. Вполне вероятно, что в основу модели вошла база CMF Renault-Nissan,на которой были построены Nissan Qashqai и Renault Kadjar. В новой Dacia Duster разработчики установили новые пружины амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости. {{model_3024}} Ожидается, что модель получит экологические двигатели, а внешний вид кардинально изменится. Под капотом имеется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 125 л.с. Трансмиссия внедорожника - 6-скоростной «автомат». Кроссовер после обновления станет габаритнее и просторнее, чем модель текущей генерации. Внешность авто также претерпела некоторые изменения, однако с целью сохранить «бюджетность» и доступность кроссовер в базовом исполнении будет иметь пластиковые бамперы и расширители колесных арок, выполненные из аналогичного материала. По некоторым данным, пока не подтвержденным производителем, Duster будет доступен в 7-местном исполнении, но вариант с двумя рядами сидений также останется доступен покупателям.По ожиданиям производителя, авто будет конкурировать с Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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