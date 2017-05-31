31 мая 2017, 15:47
Renault Duster стал самым популярным SUV в Санкт-Петербурге
По итогам прошлого месяца самым продаваемым внедорожником на петербургском авторынке стал Renault Duster. На второй позиции находится кроссовер Kaptur.
По данным аналитического агентства «Автостат», за месяц Duster разошелся тиражом 293 единицы, а спрос на Kaptur составил 279 штук. В ближайшее время в линейке модели появится новый полноприводный вариант. Он позволит компании укрепить позиции в Петербурге.
Что касается «Дастера», то более 90% клиентов выбирают полноприводные версии модели. Также, благодаря 1,5-литровому турбодизелю с увеличенным межсервисным интервалом, автомобиль является лидером среди дизельных внедорожников в массовом сегменте.
Что касается «Дастера», то более 90% клиентов выбирают полноприводные версии модели. Также, благодаря 1,5-литровому турбодизелю с увеличенным межсервисным интервалом, автомобиль является лидером среди дизельных внедорожников в массовом сегменте.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Duster Privilege 2.0 AT 4x4
|Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2016
|Год выпуска, по
|2016
|2017
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|143
|143
|Объем двигателя
|1998
|1998
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|11.3
|10.1
|Загородный цикл
|7.2
|6.7
|Смешанный цикл
|8.7
|8.0
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
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