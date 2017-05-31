31 мая 2017, 15:47

Renault Duster стал самым популярным SUV в Санкт-Петербурге

По итогам прошлого месяца самым продаваемым внедорожником на петербургском авторынке стал Renault Duster. На второй позиции находится кроссовер Kaptur.
^
По данным аналитического агентства «Автостат», за месяц Duster разошелся тиражом 293 единицы, а спрос на Kaptur составил 279 штук. В ближайшее время в линейке модели появится новый полноприводный вариант. Он позволит компании укрепить позиции в Петербурге.

Что касается «Дастера», то более 90% клиентов выбирают полноприводные версии модели. Также, благодаря 1,5-литровому турбодизелю с увеличенным межсервисным интервалом, автомобиль является лидером среди дизельных внедорожников в массовом сегменте.

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Privilege 2.0 AT 4x4Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2015 2016
Год выпуска, по2016 2017
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143 143
Объем двигателя1998 1998
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл11.3 10.1
Загородный цикл7.2 6.7
Смешанный цикл8.7 8.0
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто Рено Дастер, Дустер, Каптур, Captur

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Renault Duster
Объявления о продаже Renault Duster
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 38 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Duster
Renault Duster стал самым популярным SUV в Санкт-Петербурге
По данным аналитического агентства «Автостат», за месяц Duster разошелся тиражом 293 единицы, а спрос на Kaptur составил 279 штук. В ближайшее время в линейке модели появится новый полноприводный вариант. Он позволит компании укрепить позиции в Петербурге.Что касается «Дастера», то более 90% клиентов выбирают полноприводные версии модели. Также, благодаря 1,5-литровому турбодизелю с увеличенным межсервисным интервалом, автомобиль является лидером среди дизельных внедорожников в массовом сегменте.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Симферополь Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG