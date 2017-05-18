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18 мая 2017, 09:27
Renault Espace получил топовую версию
Минивен Renault Espace получил топовую модификацию от спортивного направления марки. Автомобиль будет продаваться на французском авторынке по цене от 40 600 евро.
Главное изменение новинки произошло под капотом. В движение машину приводит 1,6-литровый двигатель, созданный на базе турбомотора спорткара Alpine A110. Мощность двигателя составляет 225 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Это на 25 сил и 40 Нм больше, чем у прежнего топового агрегата Espace.
Renault Espace
Выпускается с 2003 г.
Новый 1 472 900 Р
В паре с двигателем выступит 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Внешне новинка отличится 18- и 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне установлены вентилируемые сиденья, а также информационно-развлекательная система R-Link 2 с Apple CarPlay и Android Auto.
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