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18 мая 2017, 09:27

Renault Espace получил топовую версию

Минивен Renault Espace получил топовую модификацию от спортивного направления марки. Автомобиль будет продаваться на французском авторынке по цене от 40 600 евро.
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  Renault Espace получил топовую версию Renault Espace, Renault Renault Espace получил топовую версию
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Главное изменение новинки произошло под капотом. В движение машину приводит 1,6-литровый двигатель, созданный на базе турбомотора спорткара Alpine A110. Мощность двигателя составляет 225 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Это на 25 сил и 40 Нм больше, чем у прежнего топового агрегата Espace.

Renault Espace
Выпускается с 2003 г.
Новый 1 472 900 Р
Объявлений: 5
Отзывов: 2

В паре с двигателем выступит 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Внешне новинка отличится 18- и 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне установлены вентилируемые сиденья, а также информационно-развлекательная система R-Link 2 с Apple CarPlay и Android Auto.

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Отзывы по теме
Форум Renault Espace
езжу 4 года тачка класс на все случаи жизни рено эспейс3 20 литра 8 кл 1999г гнили нет движок прост выжимал 160 с 4 пассажирами можно и больше но на нем ездят обычно 98 км это не болид и не спорт кар а классная семейная машина
вячеслав
ремонт
как закачать топливо на велсатисе (дизель 6)
Омск
Отзыв о Renault Espace 2003 года
Отличный семейный авто. 7местный трансформер (в комплекте 6 кресел) . Шикарный авто, очень комфортные сиденья, ремни ISOFIX, максимально безопасная конструкция кузова и панели EuroNCAP 5 звёзд. Высокая посадка, большие окна, такой обзорности больше ни у кого не видел, максимально безопасная конструкция ...
fffund@mail.ru
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Renault Espace получил топовую версию
Главное изменение новинки произошло под капотом. В движение машину приводит 1,6-литровый двигатель, созданный на базе турбомотора спорткара Alpine A110. Мощность двигателя составляет 225 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Это на 25 сил и 40 Нм больше, чем у прежнего топового агрегата Espace.{{model_1090}} В паре с двигателем выступит 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Внешне новинка отличится 18- и 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне установлены вентилируемые сиденья, а также информационно-развлекательная система R-Link 2 с Apple CarPlay и Android Auto.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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