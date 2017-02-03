3 февраля 2017, 17:36

Renault готовит новый компактный кроссовер

Производство новинки наладят в Индии. Ожидается, что модель будет построена на платформе Renault Kwid и представлена в нынешнем году. Представители автоконцерна пока держат в секрете дизайн авто.
По мнению экспертов, внешний вид нового кроссовера будет полностью отличаться от других моделей бренда.
Новинка получит двигатель объемом 1,9 литра. Производительность мотора составит 185 л.с. Кроссовер будет доступен как с «автоматом», так и с «механикой».
 
В настоящий момент в Индии Renault производит такие модели Kwid, Lodgy MPV, Pulse и Duster.
Новинки и концепт кары Рено

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Renault готовит новый компактный кроссовер
По мнению экспертов, внешний вид нового кроссовера будет полностью отличаться от других моделей бренда.Новинка получит двигатель объемом 1,9 литра. Производительность мотора составит 185 л.с. Кроссовер будет доступен как с «автоматом», так и с «механикой». В настоящий момент в Индии Renault производит такие модели Kwid, Lodgy MPV, Pulse и Duster.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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