3 февраля 2017, 17:36
Renault готовит новый компактный кроссовер
Производство новинки наладят в Индии. Ожидается, что модель будет построена на платформе Renault Kwid и представлена в нынешнем году. Представители автоконцерна пока держат в секрете дизайн авто.
По мнению экспертов, внешний вид нового кроссовера будет полностью отличаться от других моделей бренда.
Новинка получит двигатель объемом 1,9 литра. Производительность мотора составит 185 л.с. Кроссовер будет доступен как с «автоматом», так и с «механикой».
В настоящий момент в Индии Renault производит такие модели Kwid, Lodgy MPV, Pulse и Duster.
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