8 июня 2017, 09:43

Renault Kwid получил необычный цвет

Компания Renault запустила продажи яркой версии кросс-хэтча Kwid, который впервые показали общественности в конце весны. Новинку Kwid Live for More Collection уже можно приобрести на индийском рынке.
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Спецверсия будет отличаться эксцентричным окрасом, наклейками и накладками, с помощью которых можно выбрать уникальный тюнинг для своей машины.
 
Автомобиль будет приводиться в движение 0,8-литровым мотором 53 л.с. или 1-литровым агрегатом производительностью 55 л.с. Силовые установки будут работать с «механикой» либо «автоматом». Стоимость новинки составит минимум 4 300 долларов.
 
Автомобиль основан на архитектуре CMF-A. Модель производится в Индии.
 
Ранее Kwid предлагался исключительно в Индии, однако в Латинской Америке требования к безопасности автомобилей существенно выше, из-за чего в конструкции силового каркаса «паркетника» применяется больше высокопрочных сталей. Продемонстрированная на испытаниях модель Renault дорабатывалась специально для Бразилии. Известно, что она стала тяжелее на 140 кг. Кроме того, автомобиль получил расширенный перечень систем безопасности.
 
Важно напомнить, что ранее кроссовер «провалил» краш-тесты Latin NCAP, однако теперь в компании считают, что Kwid успешно выдержит испытания. Уже в базовом исполнении модель имеет 4 подушки безопасности, ABS и специальные крепления Isofix для детских автокресел.
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Renault Kwid получил необычный цвет
Спецверсия будет отличаться эксцентричным окрасом, наклейками и накладками, с помощью которых можно выбрать уникальный тюнинг для своей машины. Автомобиль будет приводиться в движение 0,8-литровым мотором 53 л.с. или 1-литровым агрегатом производительностью 55 л.с. Силовые установки будут работать с «механикой» либо «автоматом». Стоимость новинки составит минимум 4 300 долларов. Автомобиль основан на архитектуре CMF-A. Модель производится в Индии. Ранее Kwid предлагался исключительно в Индии, однако в Латинской Америке требования к безопасности автомобилей существенно выше, из-за чего в конструкции силового каркаса «паркетника» применяется больше высокопрочных сталей. Продемонстрированная на испытаниях модель Renault дорабатывалась специально для Бразилии. Известно, что она стала тяжелее на 140 кг. Кроме того, автомобиль получил расширенный перечень систем безопасности. Важно напомнить, что ранее кроссовер «провалил» краш-тесты Latin NCAP, однако теперь в компании считают, что Kwid успешно выдержит испытания. Уже в базовом исполнении модель имеет 4 подушки безопасности, ABS и специальные крепления Isofix для детских автокресел.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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