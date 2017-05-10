9
10 мая 2017, 08:48
Renault Kwid вышел на тесты
В первую очередь этот кроссовер ждут на южноамериканском авторынке. По этому поводу в интернете уже опубликованы первые шпионские снимки субкомпактной новинки.
Ранее Kwid предлагался исключительно в Индии, однако в Латинской Америке требования к безопасности автомобилей существенно выше, из-за чего в конструкции силового каркаса «паркетника» применяется больше высокопрочных сталей. Продемонстрированная на испытаниях модель Renault дорабатывалась специально для Бразилии. Известно, что она стала тяжелее на 140 кг. Кроме того, автомобиль получил расширенный перечень систем безопасности.
Под капотом новинки разместился 0,8-литровый бензиновый мотор с тремя цилиндрами, выдающий 53 л.с. Кроме того, Renault Kwid предлагается с 1-литровым агрегатом производительностью 55 л.с. В паре с двигателями доступны «механика» и 5-ступенчатая роботизированная трансмиссия Easy-R.
Важно напомнить, что ранее кроссовер «провалил» краш-тесты Latin NCAP, однако теперь в компании считают, что Kwid успешно выдержит испытания. Уже в базовом исполнении модель имеет 4 подушки безопасности, ABS и специальные крепления Isofix для детских автокресел.
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