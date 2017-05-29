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29 мая 2017, 13:31

Renault Megane RS проехал в Монако

Первый публичный дебют «горячего» хэтчбека Renault Megane RS состоялся. В минувшие выходные автомобиль проехал по уличной трассе в Монако, где проходил Гран-при Формулы-1.
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Renault Megane
Выпускается с 1996 г.
Объявлений: 303
Отзывов: 12
Правда, автопроизводитель скрыл кузов своей новинки под камуфляжем. Управлял автомобилем пилот команды Renault Sport Нико Хюлькенберг. Знаменитый гонщик в этом году выступает за французов.

Передняя подвеска новой модели получит отдельные поворотные кулаки. Также машина будет иметь 2 варианта шасси (Sport и Cup), спортивные сиденья Recaro, тормозные суппорты Brembo, систему R.S. Monitor и другие.

Специалисты Renault Sport постоянно проводят исследования, чтобы по своим характеристикам подвески и двигатели демонстрировали высокий уровень. Кроме того, разработчики постоянно улучшают аэродинамику, повышают уровень экономичности спортивной линейки и внедряют в нее технологии из мира Формулы-1. Офциальная премьера нового Megane R.S. должна состояться в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Тогда же станут известны технические характеристики «хот-хэтча».

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Отзывы по теме
Форум Renault Megane sedan
машина 2013 год декабрь месяц где находитьса диагонотицеский разбём
фаиз
прокат авто
Когда в командировку приезжаешь в чужой город, прокат очень выручает. Да много ситуаций может быть.
Klarr
Путешествие к Черному морю
Интересует как обстоят дела на М4 дон, скоро ехать в Москву а там говорят пробки не реальные.
n-gel93
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Renault Megane RS проехал в Монако
{{model_1097}}Правда, автопроизводитель скрыл кузов своей новинки под камуфляжем. Управлял автомобилем пилот команды Renault Sport Нико Хюлькенберг. Знаменитый гонщик в этом году выступает за французов.Передняя подвеска новой модели получит отдельные поворотные кулаки. Также машина будет иметь 2 варианта шасси (Sport и Cup), спортивные сиденья Recaro, тормозные суппорты Brembo, систему R.S. Monitor и другие.Специалисты Renault Sport постоянно проводят исследования, чтобы по своим характеристикам подвески и двигатели демонстрировали высокий уровень. Кроме того, разработчики постоянно улучшают аэродинамику, повышают уровень экономичности спортивной линейки и внедряют в нее технологии из мира Формулы-1. Офциальная премьера нового Megane R.S. должна состояться в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Тогда же станут известны технические характеристики «хот-хэтча».
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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