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29 мая 2017, 13:31
Renault Megane RS проехал в Монако
Первый публичный дебют «горячего» хэтчбека Renault Megane RS состоялся. В минувшие выходные автомобиль проехал по уличной трассе в Монако, где проходил Гран-при Формулы-1.
Renault Megane
Выпускается с 1996 г.
Передняя подвеска новой модели получит отдельные поворотные кулаки. Также машина будет иметь 2 варианта шасси (Sport и Cup), спортивные сиденья Recaro, тормозные суппорты Brembo, систему R.S. Monitor и другие.
Специалисты Renault Sport постоянно проводят исследования, чтобы по своим характеристикам подвески и двигатели демонстрировали высокий уровень. Кроме того, разработчики постоянно улучшают аэродинамику, повышают уровень экономичности спортивной линейки и внедряют в нее технологии из мира Формулы-1. Офциальная премьера нового Megane R.S. должна состояться в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Тогда же станут известны технические характеристики «хот-хэтча».
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12.03.2017, 20:00
Зина, поехали!..
21.02.2017, 07:35
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Отзывы по теме
машина 2013 год декабрь месяц где находитьса диагонотицеский разбём
Когда в командировку приезжаешь в чужой город, прокат очень выручает. Да много ситуаций может быть.
Интересует как обстоят дела на М4 дон, скоро ехать в Москву а там говорят пробки не реальные.
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