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15 мая 2017, 15:15

Renault на Украине не сдает свои позиции который месяц подряд

По сообщению Ассоциации «Укравтопром», на первичном рынке «самостийной» в апреле 2017 года было зарегистрировано 11 023 легковых автомобиля - это на 75% превышает результат аналогичного месяца 2016 года.
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Renault на Украине не сдает свои позиции который месяц подряд Renault
Положительной динамикой статистика обязана подержанным автомобилям, доля которых, по итогам нынешнего апреля, достигла почти 42% против менее 10% в 2016-м (4 578 ед.).
 
При этом ТОП-5 самых востребованных в стране автомобилей б/у с начала 2017 года остается прежним. Лидером остается Renault – 880 бывших в эксплуатации машин. Интересно, что первичные регистрации импортированных б/у машин марки превысили продажи новых Renault на 15%.
 
Второе место удерживает Volkswagen – 795 ед. - это в 2,2 раза больше, чем новых. Третья строчка в списке у Skoda (538 авто, что в 1,5 раза превысило продажи новых автомобилей бренда).
 
Относительно неплохо апрель отработал Opel, разместившийся на 4 позиции рейтинга (379 б/у экз.). При этом новых машин марки было продано лишь 27 ед. И лишь у занявшего пятое место Nissan спрос на б/у (263 ед.) оказался меньше, чем на новые авто (на 3 экз.). 

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Renault на Украине не сдает свои позиции который месяц подряд
Положительной динамикой статистика обязана подержанным автомобилям, доля которых, по итогам нынешнего апреля, достигла почти 42% против менее 10% в 2016-м (4 578 ед.). При этом ТОП-5 самых востребованных в стране автомобилей б/у с начала 2017 года остается прежним. Лидером остается Renault – 880 бывших в эксплуатации машин. Интересно, что первичные регистрации импортированных б/у машин марки превысили продажи новых Renault на 15%.  Второе место удерживает Volkswagen – 795 ед. - это в 2,2 раза больше, чем новых. Третья строчка в списке у Skoda (538 авто, что в 1,5 раза превысило продажи новых автомобилей бренда).  Относительно неплохо апрель отработал Opel, разместившийся на 4 позиции рейтинга (379 б/у экз.). При этом новых машин марки было продано лишь 27 ед. И лишь у занявшего пятое место Nissan спрос на б/у (263 ед.) оказался меньше, чем на новые авто (на 3 экз.). 
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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