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22 мая 2017, 13:52

Renault отправит на экспорт компоненты российского производства

Renault Россия представила на международной промышленной выставке FIA 2017 в Алжире один из крупнейших экспортных проектов российского автопрома. В Оран будут осуществлять поставки сваренных и окрашенных кузовов, а также компонентов российского производства для модели Logan.
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Renault Россия отправила первую партию сваренных и окрашенных кузовов производства АвтоВАЗ (Тольятти) для автомобилей Logan на завод компании в городе Оран в Алжире в декабре 2016 года, этот проект является одним из самых масштабных для компании. В 2017 году компания планирует поставить более 14 000 кузовов.

На данный момент Renault экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, а также автокомпоненты и запчасти в рамках совместных проектов с поставщиками. Производитель успешно реализует проекты по развитию поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Экспозиция Renault Россия стала главным украшением российского павильона, который был признан участниками и гостями мероприятия лучшим на юбилейной выставке. На стенде представили сваренные и окрашенные кузова, фары, бампера и тормозные барабаны российского производства, а также готовые автомобили алжирского производства.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
22.05.2017 14:12
Хорошаа
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Renault отправит на экспорт компоненты российского производства
Renault Россия отправила первую партию сваренных и окрашенных кузовов производства АвтоВАЗ (Тольятти) для автомобилей Logan на завод компании в городе Оран в Алжире в декабре 2016 года, этот проект является одним из самых масштабных для компании. В 2017 году компания планирует поставить более 14 000 кузовов.На данный момент Renault экспортирует из России весь локально производимый модельный ряд, а также автокомпоненты и запчасти в рамках совместных проектов с поставщиками. Производитель успешно реализует проекты по развитию поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья.Экспозиция Renault Россия стала главным украшением российского павильона, который был признан участниками и гостями мероприятия лучшим на юбилейной выставке. На стенде представили сваренные и окрашенные кузова, фары, бампера и тормозные барабаны российского производства, а также готовые автомобили алжирского производства.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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