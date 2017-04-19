Renault показал будущее Формулы-1
Renault показал на Шанхайском автосалоне концепт R.S. 2027 Vision, который дает представление компании о будущем Формулы-1. Пилоты станут центральными фигурами автоспорта, а гонки станут более зрелищными и в то же время безопасными с акцентом на электрические технологии.
Большая зрелищность гонок через 10 лет будет достигнута благодаря светодиодному освещению, встроенному в колеса, и подвижным аэродинамическим компонентам, например, крыльям. Повысить безопасность гонок поможет автономный режим, активируемый в случае аварии, а также прочный поликарбонатный корпус кокпита.
Для болельщиков станут доступны телеметрические данные пилотов. При этом скорости болидов благодаря полноприводных систем, полноуправляемых шасси и аккумуляторов высокой плотности станут сверхвысокими. Наконец, объем топливного бака в течение 10 лет сократится вдвое, а для движения по пит-лейну будет использоваться только электрический режим.
R.S. 2027 Vision отличается C-образным рисунком фар, ставшим отличительной чертой серийных моделей Renault. Одна из задач спортивного подразделения компании - направлять будущее развитие Формулы-1 в сторону привлечения большего числа болельщиков.
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Для болельщиков станут доступны телеметрические данные пилотов. При этом скорости болидов благодаря полноприводных систем, полноуправляемых шасси и аккумуляторов высокой плотности станут сверхвысокими. Наконец, объем топливного бака в течение 10 лет сократится вдвое, а для движения по пит-лейну будет использоваться только электрический режим.
R.S. 2027 Vision отличается C-образным рисунком фар, ставшим отличительной чертой серийных моделей Renault. Одна из задач спортивного подразделения компании - направлять будущее развитие Формулы-1 в сторону привлечения большего числа болельщиков.
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