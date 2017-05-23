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23 мая 2017, 12:42

Renault представит новый Megane R.S. в Монако

Уже 26 мая в рамках Гран-при Монако Формулы-1 широкой публике впервые будет представлен новый Renault Megane R.S. Автомобиль будет окрашен в желтые и черные цвета Renault Sport и проедет по знаменитой уличной трассе княжества Монако под управлением Нико Хюлькенберга.
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Renault Megane
Выпускается с 1996 г.
Объявлений: 291
Отзывов: 12
Передняя подвеска новой модели получит отдельные поворотные кулаки. Также машина получила 2 варианта шасси (Sport и Cup), спортивные сиденья Recaro, тормозные суппорты Brembo, систему R.S. Monitor и другие.

Специалисты Renault Sport постоянно проводят исследования, чтобы по своим характеристикам подвески и двигатели демонстрировали высокий уровень. Кроме того, разработчики постоянно улучшают аэродинамику, повышают уровень экономичности спортивной линейки и внедряют в нее технологии из мира Формулы-1. Офциальная премьера нового Megane R.S. должна состояться в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
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Renault представит новый Megane R.S. в Монако
{{model_1097}} Передняя подвеска новой модели получит отдельные поворотные кулаки. Также машина получила 2 варианта шасси (Sport и Cup), спортивные сиденья Recaro, тормозные суппорты Brembo, систему R.S. Monitor и другие.Специалисты Renault Sport постоянно проводят исследования, чтобы по своим характеристикам подвески и двигатели демонстрировали высокий уровень. Кроме того, разработчики постоянно улучшают аэродинамику, повышают уровень экономичности спортивной линейки и внедряют в нее технологии из мира Формулы-1. Офциальная премьера нового Megane R.S. должна состояться в сентябре на Франкфуртском автосалоне.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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