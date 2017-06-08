8 июня 2017, 17:48

Renault продал первый Kоleos в Интернете

В России начался прием заявок на новый полноприводный кроссовер Renault Koleos, и еще до официального старта продаж первый автомобиль был продан в онлайн-шоуруме бренда. Стоимость автомобиля составляет от 1 699 000 рублей.
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За год работы онлайн-шоурума клиентам стал доступен весь модельный ряд Renault, среди которого наибольшей популярностью пользуется Kaptur. Компания внедрила ряд новых сервисов - внесение предоплаты с помощью Яндекс.Деньги и оформление кредита. В дальнейшем производитель продолжит расширять функционал онлайн-шоурума. За это время его география охватила большую часть дилерской сети бренда: сегодня к проекту подключено 115 салонов в 78 городах по всей России.

Продажи нового Koleos в дилерской сети начнутся в июле, однако уже сейчас можно заказать полноприводный кроссовер через Интернет. Первые 10 клиентов онлайн-шоурума получат Priority pass, который дает доступ в залы отдыха более чем 1000 аэропортов по всему миру.

Вседорожник доступен с бензиновыми двигателями 2 литра (144 л.с.) и 2,5 литров (171 л.с.), а также c турбодизелем 2.0 dCi (177 л.с.). Все версии для российского рынка оснащаются интеллектуальной системой полного привода в сочетании с адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.

Комплектации и технические характеристики

Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин170
Объем двигателя2500
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
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Отзывы по теме
Форум Renault Koleos
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Renault продал первый Kоleos в Интернете
{{material_119557}}За год работы онлайн-шоурума клиентам стал доступен весь модельный ряд Renault, среди которого наибольшей популярностью пользуется Kaptur. Компания внедрила ряд новых сервисов - внесение предоплаты с помощью Яндекс.Деньги и оформление кредита. В дальнейшем производитель продолжит расширять функционал онлайн-шоурума. За это время его география охватила большую часть дилерской сети бренда: сегодня к проекту подключено 115 салонов в 78 городах по всей России. Продажи нового Koleos в дилерской сети начнутся в июле, однако уже сейчас можно заказать полноприводный кроссовер через Интернет. Первые 10 клиентов онлайн-шоурума получат Priority pass, который дает доступ в залы отдыха более чем 1000 аэропортов по всему миру.Вседорожник доступен с бензиновыми двигателями 2 литра (144 л.с.) и 2,5 литров (171 л.с.), а также c турбодизелем 2.0 dCi (177 л.с.). Все версии для российского рынка оснащаются интеллектуальной системой полного привода в сочетании с адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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