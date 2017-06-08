8 июня 2017, 17:48
Renault продал первый Kоleos в Интернете
В России начался прием заявок на новый полноприводный кроссовер Renault Koleos, и еще до официального старта продаж первый автомобиль был продан в онлайн-шоуруме бренда. Стоимость автомобиля составляет от 1 699 000 рублей.
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Продажи нового Koleos в дилерской сети начнутся в июле, однако уже сейчас можно заказать полноприводный кроссовер через Интернет. Первые 10 клиентов онлайн-шоурума получат Priority pass, который дает доступ в залы отдыха более чем 1000 аэропортов по всему миру.
Вседорожник доступен с бензиновыми двигателями 2 литра (144 л.с.) и 2,5 литров (171 л.с.), а также c турбодизелем 2.0 dCi (177 л.с.). Все версии для российского рынка оснащаются интеллектуальной системой полного привода в сочетании с адаптивными бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями CVT X-Tronic.
Комплектации и технические характеристики
|Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|170
|Объем двигателя
|2500
|Тип трансмисии
|вариатор
|Привод
|полный
|Все характеристики
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