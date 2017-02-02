Renault продлевает действие выгодного кредита

В феврале Renault продлевает специальное кредитное предложение на весь модельный ряд. Целый месяц новые автомобили можно приобрести под 4,9% годовых в рублях на 3 года при первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля.
Данное предложение, как сообщает автопроизводитель, позволяет клиенту сэкономить на процентах по кредиту и при этом находиться под защитой от непредвиденных случаев, связанных с жизнью, здоровьем и недобровольной потерей работы. Кроме того, предложение суммируется с другими специальными предложениями бренда.
Выгодные специальные предложения теперь доступны и клиентам онлайн шоу-рума Renault, которые могут дистанционно оформить кредит - для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку на еще более выгодных условиях.
Данное предложение, как сообщает автопроизводитель, позволяет клиенту сэкономить на процентах по кредиту и при этом находиться под защитой от непредвиденных случаев, связанных с жизнью, здоровьем и недобровольной потерей работы. Кроме того, предложение суммируется с другими специальными предложениями бренда.Выгодные специальные предложения теперь доступны и клиентам онлайн шоу-рума Renault, которые могут дистанционно оформить кредит - для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку на еще более выгодных условиях.
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